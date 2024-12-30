Похоже, для Cyberpunk 2077 готовят очередной "последний патч"

Фанаты Cyberpunk 2077, наверное, неоднократно слышали о фантастическом "последнем патче", который обещают разработчики каждый раз, когда анонсируют очередное обновление для игры. Дополнение 2.2 принесло немало нового, но, похоже, что разработчики не планируют останавливаться на этом.

Несколько дней назад дизайнер квестов CD Projekt RED Павел Саско спросил подписчиков на платформе X, чего им больше всего не хватало в последнем обновлении, рассказывает 24 Канал.

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Что геймеры хотят увидеть в Cyberpunk 2077

В комментариях к публикации подписчики поделились рядом дополнений, которые хотели бы увидеть в игре.

Некоторые заметили, что в редакторе персонажа стоит добавить больше больше видимых киберимплантов, которые можно было бы размещать на теле. Кому-то не хватило возможности регулирования роста при создании героя, а кто-то пожелал больше разнообразной одежды в военном стиле.

Некоторые из игроков заметил, что хорошо было бы увидеть больше причесок в разной стилистике, а кто-то сослался на wiki по классической настольной игре Cyberpunk предложив добавить "Экзотику".

"Экзотика" – это форма моды и биоскульптуры во вселенной Cyberpunk, физические формы которой варьируются от животноподобной внешности до чего-то, что может выглядеть абсолютно нечеловеческим.

Среди других пожеланий были полноценные конечности-протезы и отдельные киберелементы тела, больше оригинальных моделей авто, экзотические скины для кожи, стиле популярных аниме-персонажей и ряд других разнообразных прихотей.

Получит ли Cyberpunk 2077 еще одно обновление?

Точно сказать невозможно, однако, похоже, что команда продолжает работать над игрой добавляя мелкие элементы, которые разнообразят геймплей, меняют внешность персонажей и влияют на окружение.

Кроме того, Саско мог только поинтересоваться, чего еще на самом деле не хватает геймерам в мире Cyberpunk 2077. Это не означает, что команда воплотит все пожелания игроков в жизнь. Вместе с тем, можно осторожно рассчитывать на добавление тех или иных идей в игру впоследствии в следующем году.

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Напомним, что сейчас CD Project RED занимается разработкой The Witcher 4 и следующей игрой во вселенной Cyberpunk.