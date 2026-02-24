Создатель Xbox считает, что Microsoft готовится закрыть игровое подразделение

Внезапные кадровые изменения в Microsoft Gaming вызвали волну обсуждений в индустрии. После отставки Фила Спенсера и Сары Бонд один из основателей бренда Xbox Шеймус Блэкли высказал предположение, что компания готовит игровое направление к постепенному закрытию.

По мнению "отца Xbox", основное внимание корпорации теперь сосредоточено на искусственном интеллекте, который со временем может полностью поглотить игровой бизнес, пишет PCGamer.

Какое будущее ждет Xbox после смены лидеров?

В конце февраля 2026 года игровой мир всколыхнула новость об увольнении ключевых фигур – главы Microsoft Gaming Фила Спенсера и президента Xbox Сары Бонд.

Интересный факт! Как стало известно из материала The Verge, объявление об уходе на пенсию Фила Спенсера должно было быть опубликовано 23 февраля, но из-за утечки информации оно появилось раньше, поэтому все выглядело очень хаотично. Отставка же Сары Бонд вообще стала шоком для индустрии и работников, поскольку именно она должна была заменить Спенсера.

Шеймус Блэкли, который в свое время разрабатывал оригинальную консоль и работал над такими играми, как System Shock, считает эти перестановки тревожным сигналом.

По его словам, гендиректор Microsoft Сатья Наделла инвестировал колоссальные ресурсы и доверие в искусственный интеллект, поэтому теперь компания сворачивает деятельность в сферах, которые не являются частью основного ИИ-бизнеса.

Блэкли сравнил новую руководительницу Ашу Шарму с врачом паллиативной помощи, чья задача – тихо и безболезненно вывести бренд в небытие. В словах Наделли прослеживается убеждение, что искусственный интеллект в конце концов поглотит игровую индустрию, как и все остальное.



"Отец Xbox" Шеймус Блэкли / Фото Gatty Images

Почему Блэкли так считает?

Ранее Аша Шарма работала в компаниях Instacart и Meta, где занималась масштабированием сервисов для миллиардов пользователей и развитием экосистем, пишет GeekWire. Сатья Наделла отметил, что ее богатый опыт в создании платформ и согласовании бизнес-моделей будет решающим для вывода игрового направления на новый этап роста, отмечает Gematsu.

Однако Блэкли замечает, что для выполнения таких задач любовь к играм как к искусству не является обязательной. Он утверждает, что Microsoft трансформировалась в компанию, которая фокусируется исключительно на возможностях клиентов в сфере ИИ, что прямо противоречит авторской модели создания игр.

Сама Аша Шарма объявила, что ее приоритетом является восстановление преданности Xbox, начиная с консолей, и пообещала не наполнять экосистему низкокачественным контентом от искусственного интеллекта.

Шеймус Блэкли отнесся к этим словам скептически, отметив, что подобные обещания являются стандартными для пресс-релизов при найме новых руководителей, но реальность часто оказывается другой.