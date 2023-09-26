CD Projekt RED извинились перед россиянами из-за украинской локализации Cyberpunk 2077

CD Projekt RED принесли извинения "российским игрокам" за неудачные реплики и адаптации в украинской локализации Cyberpunk 2077, недавно появившейся в игре. Детали – в материале.

Вместе с масштабным обновлением 2.0 в Cyberpunk 2077 появилась украинская текстовая локализация, однако не обошлось без ложки дегтя, поскольку, похоже, из-за нее CDPR пришлось извиняться перед россиянами, сообщает 24 Канал.

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Дело в том, что в нашем варианте перевода нашлись решения и адаптации, которые порадовали украинских геймеров, но в то же время вызвали негодование у жителей страны-агрессора.

К примеру, в игре есть персонаж с фамилией "Хохлова", которую наши локализаторы бережно переименовали в "Москаль".

Изменение фамилии в файлах игры / Фото с X

Не упустили шанс посмеяться и над бандой выходцев из здешнего СССР, которых в некоторых репликах вместо "подонков" назвали как есть – "русня".

Интересная реплика полиции / Фото с Х

Эти и другие насмешки не обошли вниманием так называемых "российских геймеров", поднявших волну недовольства в сети.

Похоже, что она дошла до разработчиков из CDPR, поскольку их якобы официальный русскоязычный аккаунт в Телеграме извинился и сообщил, что уже ведется работа над тем, чтобы исправить и заменить оскорбительные реплики в следующем обновлении.

Вероятное обращение CDPR / Скриншот из Телеграма

В сети циркулировал определенный скепсис относительно "официальности" этого обращения и собственно телеграм канала, ведь CDPR заявляли, что покидают российский рынок еще в самом начале полномасштабного вторжения.

Однако затем краткий комментарий на своей странице в соцсети Х дала проектная менеджер локализации Мария Стрильчук, подтвердив опасения украинских геймеров.

Хочу прояснить "исправление" украинской локализации. Они касаются строчек, оригинальное значение которых теряется в адаптированной версии, включая некоторые референсы к российско-украинской войне. Наша поддержка Украины остается неизменной, но мы предпочитаем показывать ее положительными поступками, – говорится в посте.