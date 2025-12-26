Бывший разработчик Rockstar заявил, что уверен в цене GTA 6

Бывший работник Rockstar Games Майк Йорк прокомментировал цену на долгожданную Grand Theft Auto 6, проявив уверенность в политике студии.

Второй самой обсуждаемой темой, после даты релиза GTA 6, остается цена будущего продолжения культовой серии от Rockstar, сообщает 24 Канал со ссылкой на Esports Insider.

Какой будет цена на GTA 6?

Слухи о том, что "шестерка" будет стоить рекордные для индустрии 100 долларов за базовую версию возникли еще достаточно давно, информирует Insider Gaming.

В итоге даже появились опасения, что этот прецедент приведет к общему росту цен на видеоигры, чего бы, конечно, геймерам очень не хотелось бы.

С приближением новой даты релиза GTA 6, бывший аниматор Rockstar Games Майк Йорк прокомментировал эти переживания, заверив, что его бывшие работодатели не будут "жадными".

Я не думаю, что цена на GTA 6 будет составлять 100 долларов. Я думаю, что она будет стоить 70 долларов, примерно на уровне обычных релизов. Не думаю, что Rockstar Games считают, что им нужно выпускать ее по более высокой цене. Они продадут столько копий игры, что им не придется быть жадными и просить 100 долларов за штуку,

– считает Майк Йорк.

Это мнение совпадает с информацией известного инсайдера Тома Гендерсона, который также уверен, что GTA 6 не будет стоить 100 долларов.

В то же время Майк Йорк считает, что желающие потратить больше денег геймеры не останутся без такой возможности.

Может быть версия за 99 долларов, если вы сделаете предварительный заказ, которая даст вам огромный пакет контента, когда выйдет GTA Online, у вас будет собственная квартира или что-то подобное, но базовая игра будет стоить 70 долларов,

– отметил бывший работник Rockstar.

Что известно о GTA 6?