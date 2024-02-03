Фанат Starfield построил удивительный корабль в форме покемона Чаризарда – невероятные фото

Поклонник космической RPG Starfield порадовал игровое сообщество невероятным звездолетом собственного производства, который был вдохновлен известным огненным покемоном Чаризардом.

Несмотря на все свои недостатки, Starfield остается блестящей игрой, на сотни часов захватившей внимание огромного количества геймеров.

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Одним из самых интересных аспектов игрового процесса в проекте Bethesda для игроков стал редактор звездолетов, в котором те могут сполна проявить собственный инженерный талант.

В то время как некоторые корабли Starfield являются полностью оригинальными творениями, большинство геймеров черпают вдохновение из своих любимых франшиз, вроде Футурамы, или даже просят совета у искусственного интеллекта.

Совместить два свои увлечения решил пользователь Reddit под ником knaivey, который продемонстрировал свой потрясающий звездолет, вдохновленный известным покемоном Чаризардом.

Поклонники Starfield были поражены творением knaivey, не уставали хвалить дизайн и даже попросили пошаговую инструкцию по строительству, чтобы создать этот шикарный корабль в собственной игре.

Чаризард из Pokemon / Фото The Pokemon Company

Что Bethesda умеют очень хорошо, это создавать игры в которые хочется возвращаться и Starfield точно стал такой игрой, как минимум для фанатов инженерного дела.