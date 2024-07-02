5 лучших игр, которые вы можете забрать за копейки в летней распродаже Steam
2 июля 2024, 13:01Читати новину українською
В Steam снова распродажа. Некоторые игры сбросили в цене настолько, что стоят меньше чашки кофе. На что стоит обратить внимание?
Скидки действуют на такие игры
Некоторые из этих игр мы уже видели на распродажах неоднократно. Например, первый Frostpunk можно забрать за 60 гривен, Civilization VI стоит 26 гривен, Batman: Arkham Knight – 27 гривен, а третий "Ведьмак" – 72. Все эти проекты имеют отличные отзывы, поэтому если вы почему-то еще в них не поиграли, самое время ознакомиться с их разнообразными вселенными.
Смотрите также Темная сторона гейминга: 5 самых жестоких видеоигр в индустрии
- Если вы ждали скидок на лучшую игру 2023 года, то поспешите забрать Baldur's Gate 3. Хотя она не стоит так дешево, как те, что мы упомянули выше, однако сейчас ее можно купить за 719 гривен вместо 899 гривен.
- Cyberpunk 2077 сбросила в цене с 1099 до 549 гривен. Приключенческий боевик с открытым миром погружает нас в мир будущего, предлагая невероятно много возможностей.
- Невероятно крутая Kingdom Come: Deliverance сейчас доступна за 159 гривен, а не 799 гривен. Сюжетная ролевая игра с открытым миром погружает в эпическое приключение на территории Священной Римской империи. Отомстите за смерть своих родителей, сражаясь с войском захватчиков, и выполняйте задания, которые влияют на развитие игровых событий. Проект делает ставку на максимальный реализм в битвах, движениях героев, боевой системе, окружении и другом.
- Red Dead Redemption 2, еще одна очень проработанная и интересная игра, будет стоить вам 296 гривен вместо 899 гривен, давая скидку в 67%.
- И наконец снова на скидках Manor Lords, игра с досрочным доступом, которая получила очень лестные отзывы уже на этапе тестирования. Ее стоит купить хотя бы потому, что уже на этой стадии разработки игра имеет украинскую локализацию. Она предлагает градостроительную стратегию, которая делает наклон к реализму. Вам представилась возможность управлять поселением, строя его с нуля, наращивать количество населения, воевать с соседями с земли, торговать, бороться с вызовами природы и прочее. Стоит 449 гривен вместо 599.