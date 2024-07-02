5 лучших игр, которые вы можете забрать за копейки в летней распродаже Steam

В Steam снова распродажа. Некоторые игры сбросили в цене настолько, что стоят меньше чашки кофе. На что стоит обратить внимание?

Скидки действуют на такие игры

Некоторые из этих игр мы уже видели на распродажах неоднократно. Например, первый Frostpunk можно забрать за 60 гривен, Civilization VI стоит 26 гривен, Batman: Arkham Knight – 27 гривен, а третий "Ведьмак" – 72. Все эти проекты имеют отличные отзывы, поэтому если вы почему-то еще в них не поиграли, самое время ознакомиться с их разнообразными вселенными.

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