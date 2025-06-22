Фанаты соревновательного Counter-Strike 2 с нетерпением ожидают финального матча техасского "Мейджора" и надеются, что он станет незабываемым зрелищем, сообщает 24 Канал.

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Французская страсть или монгольская удача

В решающем поединке BLAST.tv Austin Major 2025 сойдутся заведомые фавориты турнира – Team Vitality и давно уже не "темные лошадки", а мощный коллектив с 5 ступеньки мирового рейтинга – The MongolZ.

Несмотря на это, все же существуют сомнения относительно интриги, ведь аналитики практически единогласно ставят на первых.

Это обусловлено и тем, что на своем пути к важнейшему матчу в плей-офф, французская команда одолела NAVI и MOUZ, в то время как монгольская пятерка прошла по несколько более легкой сетке, выбив из турнира новую команду Александра Костылева FaZe и бразильскую paiN.

Прихильники кіберспорту затамували подих в очікуванні фіналу BLAST.tv Austin Major 2025. Воно й не дивно, адже, за прогнозами Favbet, Team Vitality вийде з турніру тріумфатором. Коефіцієнти на цей поєдинок: 1.27 на Team Vitality та 3.75 на The MongolZ. Більше актуальних прогнозів кіберспорту – на сайті Favbet.

Говорит в пользу победы apEX и компании и история предыдущих противостояний коллективов. Всего они встречались 7 раз в течение последних 2 лет, но результат всех встреч был неизменным – победа Vitality.

Предыдущие встречи команд / Скриншот с egamersworld.com

Однако, ни один из этих матчей нельзя было назвать легкой прогулкой, что дает нам надежду на зрелищный поединок в финале.

Состоится он уже сегодня (22 июня) в 22:30 по киевскому времени в формате BO3 (3 карты до 2 побед), так что запасайтесь вкусностями и не пропустите главное событие киберспортивного CS 2.