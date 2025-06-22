Фанати змагального Counter-Strike 2 з нетерпінням очікують фінального матчу техаського "Мейджора" та мають надію, що він стане незабутнім видовищем, повідомляє 24 Канал.

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Французька пристрасть чи монгольська вдача

У вирішальному поєдинку BLAST.tv Austin Major 2025 зійдуться завідомі фаворити турніру – Team Vitality та давно вже не "темні конячки", а потужний колектив з 5 сходинки світового рейтингу – The MongolZ.

Попри це, все ж існують сумніви щодо інтриги, адже аналітики практично одноголосно ставлять на перших.

Це зумовлено й тим, що на своєму шляху до найважливішого матчу у плей-оф, французька команда здолала NAVI та MOUZ, в той час як монгольська п'ятірка пройшлася дещо легшою сіткою, вибивши з турніру нову команду Олександра Костилєва FaZe та бразильську paiN.

Прихильники кіберспорту затамували подих в очікуванні фіналу BLAST.tv Austin Major 2025. Воно й не дивно, адже, за прогнозами Favbet, Team Vitality вийде з турніру тріумфатором. Коефіцієнти на цей поєдинок: 1.27 на Team Vitality та 3.75 на The MongolZ. Більше актуальних прогнозів кіберспорту – на сайті Favbet.

Говорить на користь перемоги apEX та компанії й історія попередніх протистоянь колективів. Усього вони зустрічалися 7 разів впродовж останніх 2 років, але результат усіх зустрічей був незмінним – перемога Vitality.

Попередні зустрічі команд / Скриншот з egamersworld.com

Одначе, жоден з цих матчів не можна було назвати легкою прогулянкою, що дає нам надію на видовищний поєдинок у фіналі.

Відбудеться він вже сьогодні (22 червня) о 22:30 за київським часом у форматі BO3 (3 мапи до 2 перемог), тож запасайтеся смаколиками та не пропустіть головну подію кіберспортивного CS 2.