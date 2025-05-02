Международный день Гарри Поттера: во что поиграть фанатам книг и фильмов

Второго мая фанаты магической вселенной Джоан Роулинг празднуют Международный день Гарри Поттера. Поэтому самое время вспомнить любимые истории и окунуться в игры, вдохновленные книгами и фильмами. Мы собрали 5 самых интересных проектов – от культовых франшиз до современных хитов – для всех, кто до сих пор ждет сову из Хогвартса.

Магия Гарри Поттера давно вышла за пределы страниц книг и экранов кинотеатров – сегодня она живет и в видеоиграх, карточных развлечениях, интерактивных проектах в интернете и тому подобное. Этот мир продолжает развиваться, ведь каждый раз появляются новые интерпретации знакомой истории, а фанаты имеют все больше возможностей окунуться в мир магии, пишет 24 Канал.

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Harry Potter: Magic Awakened

После дебюта в Китае и Тайване в июне 2023 года, Harry Potter: Magic Awakened довольно быстро добралась до остального мира. "Пробуждение магии" – это более чем приличная мобильная игра, которая содержит немало приятных пасхалок, которые, вероятно, оценят ярые фанаты. В игре, события которой разворачиваются после событий книг (и фильмов), игроки становятся на место нового ученика, который оказался в Хогвартсе. История, которая все еще развивается, постепенно проходит через годы обучения протагониста в школе.

Magic Awakened сочетает в себе несколько разных жанров и идей. Игра отдает предпочтение многопользовательской игре, как в форме кооператива, так и в форме PvP. Последнее происходит в виде дуэлей, построенных на карточной боевой системе, которая работает достаточно хорошо, и эти бои, как правило, стратегические и увлекательные. Игроки составляют колоды с различными заклинаниями и знаниями о мире "Гарри Поттера". Вне битв игроки могут исследовать Хогвартс и его окрестности, выполняя квесты, хотя многие из которых являются достаточно банальными.

Как бесплатная игра, Magic Awakened, очевидно, является монетизированной, но игроки, которые не платят, все равно могут развлечься.

Смотрите трейлер Harry Potter: Magic Awakened: видео

Коллекция игр LEGO Harry Potter

Игры в стиле конструктора LEGO по какой-то причине безумно популярны, а потому неудивительно, что такая известная франшиза, как "Гарри Поттер", также имеет своих представителей в этом жанре. В общем существует две игры, которые входят в набор LEGO Harry Potter Collection. Первая игра позволяет окунуться в историю четырех лет обучения в магической школе, тогда как вторая охватывает три последних.

Как и большинство других проектов в этом стиле, LEGO Harry Potter дает вам множество деталей, головоломок и веселых миссий. Здесь прекрасно проработана механика колдовства, приятное изображение волшебного мира, а также смешные шутки. Во многом они очень похожи на ранние игры о Гарри Поттере от EA. Для каждого фаната игр LEGO или фаната "Гарри Поттера", коллекция является идеальным дополнением к библиотеке игр.

Смотрите трейлер LEGO Harry Potter Collection: видео

Классические игры Harry Potter от EA Games

Наиболее очевидными кандидатами на возвращение в магический мир, конечно же, являются восемь игр от Electronic Arts, каждая из которых рассказывает об отдельном годе обучения Гарри Поттера в Хогвартсе. Последняя книга, как и фильм, разделены на две отдельные игры.

На самом деле каждая из этих игр заслуживает отдельного упоминания и разговора, хотя не все были хорошо восприняты фанатами. Например, "Кубок огня" разочаровал пользователей, поскольку предлагал абсолютно неадекватную систему управления, в которой камера жила своей собственной жизнью. Кроме того, это была первая игра, которая отобрала у нас возможность свободного исследования замка любимую особенность предыдущих игр, которая стала ключом к их успеху. Взамен мы получили серию уровней, ориентированных на действие.

Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 Game Trailer: видео

Harry Potter: Quidditch Champions

Чемпионы Квиддича – это одна из самых новых игр во вселенной. Она фактически состоит из двух частей – мультиплеера для многопользовательских соревнований, включая режим 6x6, а также самостоятельной игры, где вам предложат завершить три кубка, играя за множество команд.

Сюжет здесь практически отсутствует, поэтому не стоит надеяться на какие-то лорные моменты. Игроки также отмечали, что игра достаточно проста, а ИИ начинает бросать вызов только на самом высоком уровне сложности.

Harry Potter: Quidditch Champions: трейлер

Hogwarts Legacy

Наконец-то, король всего бала – Hogwarts Legacy. Эта игра является главным претендентом на звание лучшей игры во вселенной Гарри Поттера, хоть и имеет много своих недостатков. Проект Avalanche предлагает самое захватывающее и волшебное изображение Хогвартса, и это, пожалуй, первая игра, которая действительно передает магию этого места. Огромным замком можно блуждать часами, изучая все секретные комнаты, коридоры, шкафы и камины. Не менее интересным является и мир за стенами замка.

Игроки отметили замечательную систему боя, возможности комбинирования заклинаний, невероятный дизайн окружения, в который хочется возвращаться раз за разом, огромные возможности развития Комнаты по требованию, систему улучшений и навыков, разведение животных, большое количество предметов и прочее. А еще здесь есть смена времени года, поэтому вы можете насладиться и Хэллоуином, и Рождеством во всей их хогвартской красе.

История разворачивается в восемнадцатом веке, задолго до событий книг и фильмов, но в совершенстве воспроизводит легенду вселенной. В то же время игра расширяет горизонты, добавляя свои собственные элементы – новую особую магию, неизвестные ранее подземелья под Хогвартсом и прочее.

Игра последний год постоянно находится на скидках, поэтому вы легко можете выхватить ее за чуть больше, чем 300 гривен, которые будут едва ли не лучшим приобретением.

Смотрите трейлер Hogwarts Legacy: видео