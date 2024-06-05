Словарь геймера: что такое "баф" и "нерф" и какая между ними разница

Приглашаем вас узнать о том, что в геймерском сленге означают слова "баф" и "нерф", какая между ними разница и какова история их возникновения.

Сегодня Games 24 попытается пролить для вас еще немножко света на геймерский сленг и объяснить значение и происхождение слов "нерф" и "баф".

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Что означают слова "баф" и "нерф"?

Баф (на английском "buff") фактически означает усиление тем или иным путем. К примеру если в какой-то RPG вы выпили зелье, что ускоряет регенерацию здоровья персонажа – это баф.

Также существует такое понятие как дебаф. Не сложно догадаться, что это в свою очередь ослабление. На том же примере с зельем, оно может наоборот оказаться ядом и забирать у вашего персонажа здоровье на протяжении какого-то времени.

Хотя слово нерф созвучно с обоими вышеупомянутыми терминами, его значение совсем иное.

Нерфы бывают разными / Фото с Pinterest

Нерф – это когда разработчики проводят ослабление персонажа или предмета, который был слишком эффективным или нечестным.

К примеру в той же RPG мог существовать меч, который убивал самого грозного оппонента с одного удара. Разработчики переработали его характеристики и теперь во врага нужно попасть минимум трижды – состоялся нерф.

Примеры употребления

Играя в какую-то MMO RPG вам нужно получить больше очков брони на определенное время, для этого вы можете попросить товарища с соответствующим заклинанием в арсенале:

Друг, дай мне баф на броню, ибо я без этого не выстою.

В реальной жизни идеальным примером "бафа" является утренний кофе, который дарит вам небольшой заряд бодрости.

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Что касается другого термина, то он может быть использован как обращение к разработчикам:

Ей, EA Sports, Лукаку постоянно забивает головой в EA FC 24, ему срочно нужен какой-то нерф!

В реальности найти пример использования этого слова довольно трудно. Допустим "нерфом" можно назвать новый закон, который закрывает лазейку для уклонения от уплаты налогов и тому подобное.

Откуда происходят термины?

Термин "баф" (buff) происходит от идеи "улучшить" (buffing up) что-то, чтобы улучшить его внешний вид.

Эта фраза возникла в английском языке в конце 19 века, ссылаясь на практику использования куска кожи, под названием "баф", для полировки.

Сама же кожа "баф" получила свое английское название в 1570-х годах от термина "buffe leather", происходящего из французского и буквально означающего "кожа буйвола".

"Нерф" в свою очередь является достаточно молодым термином, корни которого относят нас к культовой видеоигре Ultima Online 1997 года выпуска.

В начале существования игры, один из разработчиков – Раф Костер устроил онлайн-чат с сообществом игроков, чтобы обсудить неэффективность мечей, по сравнению с луками или магическими заклинаниями.

В нем Костер пообещал, что разберется с проблемой которую он назвал "нерф-мечами", ссылаясь на популярные тогда игрушки – пенопластовые мечи, название которых происходило от аббревиатуры NERF – Non-Expanding Recreational Foam (нерасширяющаяся рекреационная пена).

Подобные мечи и подарили геймерам известный термин / Фото с blasterbarn.com

Сам того не зная Костер подарил индустрии важный термин, который даже закреплен в профессиональном словаре разработчиков.