Civilization VII станет первой игрой в истории серии, которая не заставит геймеров ждать
Источник:Sid Meier's Civilization на YouTube
На Summer Game Fest 2024 анонсировали Civilization VII – новую часть легендарной стратегии. Игра станет первой в истории франшизы, которая не заставит ждать консольных геймеров.
Поклонники жанра стратегий получили еще одну причину ожидать 2025 год, ведь именно тогда планируется релиз новой игры в культовой серии.
Стоит внимания Украинская художница показала, как выглядел бы Эней Котляревского в сеттинге видеоигры Hades
Хотя трейлер проекта удивительно загадочный и не открывает зрителю никаких подробностей о будущем проекте, это сделал легендарный Сид Мейер – игровой дизайнер и основатель студии Firaxis.
Разработчик появился на сцене Summer Game Fest 2024 в конце премьеры ролика, поблагодарил поклонников за их десятилетнюю поддержку и сообщил, что релиз Civilization VII состоится для всех платформ одновременно.
Трейлер игры – смотреть видеоИнтересно! В выпуске всех предыдущих частей Civilization разработчики отдавали приоритет ПК, а версии для консолей выходили несколько позже.
Список целевых платформ новой игрушки чрезвычайно обширен: PS4, PS5, ПК, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
Поэтому, любой фанат жанра или персонально "цивки" будет доволен.