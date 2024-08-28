Sid Meier's Civilization VII залетела в топ продаж в Steam за полгода до релиза
Очередная часть легендарной серии стратегий Sid Meier's Civilization VII, достигла немалого успеха, ворвавшись в ТОП-10 чарта продаж Steam. И это при том, что до официального релиза осталось всего полгода. Успех игры обусловлен стремительным ростом количества предварительных заказов, что в очередной раз свидетельствует о немалой популярности франшизы.
Однако Sid Meier's Civilization VII не единственная игра, которая производит фурор. На данный момент в чарте продаж Steam продолжает доминировать Black Myth: Wukong. Кроме того, Call of Duty: Black Ops 6, релиз которой состоится 25 октября, также залетела в ТОП-10, заняв четвертое место.
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Как выглядит чарт Steam сейчас
- За неделю значительных сдвигов в чарте возродилась Diablo IV, которая поднялась на шестую строчку благодаря бесплатным выходным и 40% скидке.
- Кроме того, Grand Theft Auto V вернулась в ТОП-10 благодаря скидке.
- Также чарт не покидает ролевая игра Baldur's Gate 3.
- Замыкает десятку японская игра в маджонг 雀魂麻將 (MahjongSoul) от китайского разработчика Catfood Studio.
За пределами ТОП-10 заметными являются Tactical Breach Wizards от Suspicious Developments, которая дебютировала на 12-м месте с подавляющим большинством положительных отзывов.
Впрочем, не все новые релизы были успешными:
- Skull & Bones от сингапурской студии Ubisoft оказалась на 36-м месте, получив смешанные отзывы.
- Тем временем кооперативная песочница для раннего доступа Core Keeper от Pugstorm и Fireshine Games заняла 72 место, хотя и получила очень положительные отзывы.
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Среди других интересностей – экшен Gundam Breaker 4 от Crafts & Meister и Bandai Namco, релиз которого запланирован на 28 августа, благодаря предварительным заказам занял 31-е место в чарте.