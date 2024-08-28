Sid Meier's Civilization VII залетела в топ продаж в Steam за полгода до релиза

Очередная часть легендарной серии стратегий Sid Meier's Civilization VII, достигла немалого успеха, ворвавшись в ТОП-10 чарта продаж Steam. И это при том, что до официального релиза осталось всего полгода. Успех игры обусловлен стремительным ростом количества предварительных заказов, что в очередной раз свидетельствует о немалой популярности франшизы.

Однако Sid Meier's Civilization VII не единственная игра, которая производит фурор. На данный момент в чарте продаж Steam продолжает доминировать Black Myth: Wukong. Кроме того, Call of Duty: Black Ops 6, релиз которой состоится 25 октября, также залетела в ТОП-10, заняв четвертое место.

Смотрите также Sony случайно подтвердила дату выхода Lego Horizon Adventures

Как выглядит чарт Steam сейчас

За неделю значительных сдвигов в чарте возродилась Diablo IV, которая поднялась на шестую строчку благодаря бесплатным выходным и 40% скидке.

Кроме того, Grand Theft Auto V вернулась в ТОП-10 благодаря скидке.

Также чарт не покидает ролевая игра Baldur's Gate 3.

Замыкает десятку японская игра в маджонг 雀魂麻將 (MahjongSoul) от китайского разработчика Catfood Studio.

За пределами ТОП-10 заметными являются Tactical Breach Wizards от Suspicious Developments, которая дебютировала на 12-м месте с подавляющим большинством положительных отзывов.

Впрочем, не все новые релизы были успешными:

Skull & Bones от сингапурской студии Ubisoft оказалась на 36-м месте, получив смешанные отзывы.

Тем временем кооперативная песочница для раннего доступа Core Keeper от Pugstorm и Fireshine Games заняла 72 место, хотя и получила очень положительные отзывы.

Читайте на сайте Бывшие сотрудник Rockstar рассказал почему GTA: Tokyo так и не увидела свет

Среди других интересностей – экшен Gundam Breaker 4 от Crafts & Meister и Bandai Namco, релиз которого запланирован на 28 августа, благодаря предварительным заказам занял 31-е место в чарте.