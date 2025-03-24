RPG Clair Obscur: Expedition 33 официально завершена и готовится к релизу
- RPG Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive завершена и выйдет 24 апреля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
- Игра рассказывает об Expedition 33, которая должна остановить Художника, что высекает проклятое число, которое вызывает исчезновение людей.
Французская студия Sandfall Interactive объявила, что ее амбициозная пошаговая RPG Clair Obscur: Expedition 33 обрела статус "gold". Это означает, что игра завершена и ее выход состоится по расписанию – 24 апреля.
Разработчики отметили, что команда стремилась "создать игру своей мечты – проект, создан маленькой командой фанатов RPG, художников, музыкантов и друзей", рассказывает 24 Канал.
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Теперь, когда сборник передан, эта мечта стала реальностью,
- заявили разработчики.
Clair Obscur: Expedition 33 расскажет историю Художника, который каждый год высекает на Монолите проклятое число. По правилам этого мира, все, чей возраст совпадает с этим числом, превращаются в дым и исчезают. Игрок возглавляет Expedition 33 – группу, которая намерена покончить с этой ужасной традицией и победить Художника.
Трейлер Expedition 33 – смотрите видео
Игра выйдет 24 апреля на PC (Steam, EGS), PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Также заявлена русская текстовая локализация на русском языке.А тем временем зарелизилась Assassin`s Creed Shadows. Игра имеет немалую популярность и Ubisoft, похоже, довольны результатом. Игроки исследуют вымышленный мир феодальной Японии, а один из них заметил удивительную деталь о снеге в игре.