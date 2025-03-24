RPG Clair Obscur: Expedition 33 официально завершена и готовится к релизу

Французская студия Sandfall Interactive объявила, что ее амбициозная пошаговая RPG Clair Obscur: Expedition 33 обрела статус "gold". Это означает, что игра завершена и ее выход состоится по расписанию – 24 апреля.

Разработчики отметили, что команда стремилась "создать игру своей мечты – проект, создан маленькой командой фанатов RPG, художников, музыкантов и друзей", рассказывает 24 Канал.

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Теперь, когда сборник передан, эта мечта стала реальностью,

- заявили разработчики.

Clair Obscur: Expedition 33 расскажет историю Художника, который каждый год высекает на Монолите проклятое число. По правилам этого мира, все, чей возраст совпадает с этим числом, превращаются в дым и исчезают. Игрок возглавляет Expedition 33 – группу, которая намерена покончить с этой ужасной традицией и победить Художника.

Трейлер Expedition 33 – смотрите видео

Игра выйдет 24 апреля на PC (Steam, EGS), PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Также заявлена русская текстовая локализация на русском языке.