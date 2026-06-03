Control Resonant наконец-то имеет дату выхода и приятный сюрприз для украинцев

На июньской презентации State of Play разработчики из Remedy Entertainment наконец-то раскрыли одну из главных игровых тайн года. Новая глава во вселенной паранормальных явлений получила четкий график выхода.

Когда выйдет Control Resonant?

Событие State of Play стало местом громкого анонса от финской студии Remedy Entertainment. Разработчики подтвердили, что Control Resonant, долгожданное продолжение хита 2019 года, выйдет в четверг, 24 сентября 2026 года. Эта дата ставит игру в эпицентр настоящего "затора" среди проектов ААА-класса, ведь в течение одних суток состоятся релизы Silent Hill: Townfall от Konami и Onimusha: Way of the Sword от Capcom. Об этом пишет издание Wccftech.

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Control Resonant является кульминацией всего, что я когда-либо хотел создать,

– прокомментировал креативный директор проекта Микаэль Касуринен.

Главной неожиданностью сиквела стала смена игрового персонажа. Несмотря на то, что Джесси Фейден остается центральной фигурой сюжета, играть за нее на этот раз не позволят. Роль единственного игрового героя перешла к ее брату Дилану.

Это решение выглядит как радикальная смена ролей: в первой части Дилан выступал антагонистом, находясь под влиянием враждебной силы Гисс. После того, как Джесси очистила его разум, он провел долгие годы в коме, запертый в собственном сознании. Сюжет Resonant начинается с момента его пробуждения в мире, который он совершенно не понимает, а его сестра Джесси загадочно исчезла.

Разработчики описывают Дилана как человека, который никогда по-настоящему не владел собственной жизнью. Его еще ребенком забрало Федеральное бюро контроля, затем была институционализация и одержимость Гиссами. Теперь, став свободным, он должен найти ответ на экзистенциальный вопрос: кем он есть на самом деле?

Динамика между братом и сестрой станет зеркальным отражением первой игры. Если раньше Джесси двигала историю, а Дилан влиял на нее извне, то теперь именно он пробивается сквозь события, тогда как действия и отсутствие Джесси определяют его путь.

Трансформация жанра

Жанровая трансформация проекта также привлекает внимание. В отличие от оригинала, Control Resonant больше тяготеет к жанру ролевой игры (RPG) с элементами Hack and Slash и открытым миром.

Игрокам обещают знакомые психологические триллеры и сюрреалистические бои, но с акцентом на ближний бой и развитие характеристик героя. Для сторонников научной составляющей вселенной есть хорошая новость: в трейлере заметили возвращение доктора Каспера Дарлинга, харизматичного ученого, который появлялся в видеозаписях первой части.

Трейлер Control Resonant: смотрите видео

Новые технологии уже здесь

Техническая сторона игры обещает быть передовой. На персональных компьютерах разработчики реализовали поддержку технологии DLSS 4.5 и трассировки пути (path tracing). Те игроки, чье оборудование не соответствует высоким требованиям, смогут воспользоваться облачным сервисом GeForce NOW.

Пользователи PlayStation 5 уже могут оформить предварительный заказ. Цифровое делюкс-издание предоставит доступ к игре на 48 часов раньше официального релиза, а также будет включать цифровой артбук и уникальный костюм для главного героя.

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Игру не будут продавать в России

Но это еще не все хорошие новости, ведь, как заметил пользователь X @GolLelouch, Control Resonant не планируют продавать в России. Официальная информация гласит, что "пакет не имеет установленной цены" в РФ, а также его нельзя активировать, приобрести или использовать в России.

Хотя стоит отметить, игра будет иметь официальный русский перевод и субтитры (без озвучки). Украинский также присутствует сразу на релизе.

Высокая конкуренция

Кроме конкуренции с Silent Hill и Onimusha, студии придется соревноваться за внимание аудитории с Grand Theft Auto 6, релиз которой запланирован на близкие даты, напоминает TheGamer. Однако авторы уверены в успехе, ведь Control Resonant должен исследовать глубину травматического прошлого героев и вес их сверхъестественных способностей.