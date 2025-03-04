В Counter-Strike 2 появилась обновленная версия культовой карты, связанной с Украиной

В мегапопулярном шутере Counter-Strike 2 теперь снова можно сыграть на классической карте, при создании которой разработчики вдохновлялись известной локацией Украины.

Чернобыльская Зона Отчуждения служила вдохновением не только для серии игр STALKER, но и для других проектов, среди которых одна из известных карт в мире Counter-Strike, информирует 24 Канал.

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Cache вернулся, правда, не официально

В марте 2019 года карта Cache покинула киберспортивный перечень карт, тогда еще в CS: GO, а заменила ее Vertigo, которая годами была наименее популярной картой в игре от Valve.

Наконец, в ноябре 2024 года ее место наконец заняла обновленная Train, а вот уже упомянутый "кэш" так и остался в забвении.

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По крайней мере так было пока энтузиаст под ником FMPONE, который занимается "реставрацией" старых карт для CS 2, не поделился на платформе Steam Workshop своим новым творением – обновленной версией Cache.

Это событие может стать особенно интересным не только для давних фанатов "контры", но и для рядовых украинских геймеров. Дело в том, что при создании карты разработчики из Valve вдохновлялись реальным городом из Украины – Припятью.

В частности, на Cache можно заметить известный ДК "Энергетик" и другие знаковые элементы.

Известный Дом Культуры / Фото Valve / FMPONE

Хотя уровень воспроизведения известной локации и близко не такой, как в STALKER 2, а сама карта полнится советской символикой – лишнее упоминание об Украине в таком популярном проекте как CS 2 не может не радовать.