Огромный мод для Dark Souls 3 выглядит как отдельная полноценная игра после 4 лет разработки

Dark Souls: Archthrones, который разрабатывается уже четыре года, на этой неделе наконец-то получит демоверсию, в которую можно будет полноценно играть. Команда выпустила трейлер, который выглядит потрясающе.

Первый трейлер

Если вы мечтали получить больше контента для Dark Souls 3, то приготовьтесь. Колоссальный мод уже на подходе, но вы легко можете спутать его с полноценным DLC или даже отдельной игрой от FromSoftware.

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Это, пожалуй, лучший пример того, насколько талантливыми могут быть преданные фанаты видеоигр. Archthrones находится в разработке уже около четырех лет, но глядя на трейлер, становится понятно, почему так долго. Модификация обещает переделать Dark Souls 3 "в невиданных ранее масштабах", с альтернативной историей, разворачивающейся перед событиями первой игры, и еще более смертоносными боссами для борьбы.

Согласно странице на Patreon, сюжет "разворачивается в пяти уникальных мирах, в каждый из которых можно попасть через Nexus of Embers".

Трейлер мода Archthrones для Dark Souls 3: видео

Хотя конкретной даты выхода полной версии до сих пор нет, бесплатную демоверсию можно будет поиграть уже с этой недели, а именно 15 марта. Пока непонятно, сколько продлится эта демоверсия и что мы сможем в ней делать, но, надеемся, она даст нам хорошую возможность побродить по локациям мода и побороться с некоторыми врагами, возможно, даже с одним из новых боссов.

Для тех, кто следит за проектом уже некоторое время, эта демоверсия была долгожданной. Изначально планировалось, что она выйдет в сентябре 2023 года, но ее отложили, чтобы дать разработчикам больше времени на доработку. Впервые ее перенесли на октябрь, но уже в следующем посте команда сообщила следующее: "Учитывая то, что отзывы от наших тестировщиков продолжают поступать, становится понятно, что у нас впереди еще больше работы, чем мы ожидали". В декабрьской заметке на Patreon они детализировали этот вопрос и отметили, что "все еще существуют проблемы с производительностью, которые требуют решения".

Однако сейчас ожидание почти закончилось. Поскольку это мод, он будет доступен только на ПК, поэтому, к сожалению, всем, кто играет в Dark Souls 3 на консолях, придется его пропустить. Несмотря на это, невероятно захватывающе видеть такое огромное дополнение к ролевой игре, которое появилось спустя столько времени, сделанное фанатами и для фанатов.