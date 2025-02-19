Insider раскрыл количество предзаказов Assassin's Creed Shadows и дату первых обзоров игры

Ожидаемая игра Assassin's Creed Shadows от Ubisoft, сочетающая открытый мир и псевдоисторический экшен, должна выйти 20 марта. Однако после двух предыдущих переносов релиза у игроков остаются сомнения относительно соблюдения этой даты. Источники Insider Gaming ответили на этот вопрос.

По информации известного инсайдера Тома Хендерсона, разработчики Assassin's Creed Shadows уверяют, что игра выйдет по графику, сообщает 24 Канал. Несколько сотрудников Ubisoft, которые работают над проектом, заявили, что уверены в мартовском релизе.

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Один из источников отметил, что игра уже "фактически готова". Это, конечно, не исключает возможных изменений, однако Ubisoft даже определила дату снятия эмбарго на обзоры – первые рецензии Assassin's Creed Shadows должны появиться 18 марта.

Предварительные заказы на уровне Assassin's Creed Odyssey

Хендерсон также поделился информацией о количестве предзаказов игры. По данным Ubisoft, этот показатель соответствует уровню Assassin's Creed Odyssey – второй игры серии по популярности предзаказов.

По состоянию на сейчас Assassin's Creed Shadows предварительно заказали около 300 тысяч человек, тогда как Odyssey в день релиза имела 400-450 тысяч заказов. Если темпы продаж сохранятся, за первый месяц после выхода игра разойдется тиражом в 3,5 миллиона копий.

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Платформы и стоимость

Assassin's Creed Shadows выйдет для PC (Steam, Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Стоимость игры составит 70 долларов. Игроки, которые оформят предзаказ, получат сюжетное дополнение Claws of Awaji.