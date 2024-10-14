Ubisoft назвала точное время и дату выхода Assassin's Creed Mirage в Steam

Ubisoft объявила, что Assassin's Creed Mirage будет доступна в Steam с вечера 17 октября в 20:00 по киевскому времени. Большая часть геймеров долго ждали релиз игры именно на этой платформе.

Напомним, что релиз Assassin's Creed Mirage состоялся 5 октября 2023 года, а теперь, через год, игра официально присоединится к каталогу Steam, сообщает Games 24. Страница игры в Steam уже работает.

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Это значительный шаг для Ubisoft, которая ранее покинула Steam, как платформу, но теперь возвращается. Вместе с Assassin's Creed Mirage другие игры Ubisoft, в частности Assassin's Creed Shadows, дебютируют в Steam одновременно с их релизами.

Несмотря на годовую задержку дебюта в Steam, Ubisoft включила в Assassin's Creed Mirage антипиратскую защиту Denuvo для пользователей Steam. Это неудивительно, ведь ПК-версия игры сохранила свою безопасность, и не было ни одной успешной попытки ее взломать.

О чем Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage – это история Басима, хитрого вора, который путешествует по шумным улицам Багдада девятого века в поисках справедливости и ответов на вопросы. Присоединившись к древней тайной организации, известной как "Невидимые", Басим превращается в искусного убийцу, что кардинально меняет его судьбу так, как он никогда не мог себе представить.

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Покупателям Steam стоит обратить внимание на то, что никаких специальных бонусов или дополнительного контента к релизу для платформы не анонсировано. Кроме того, игрокам понадобится учетная запись Ubisoft, поскольку игра все равно будет запускаться через фирменный лаунчер Ubisoft.