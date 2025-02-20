Фанат Bethesda вычислил дату релиза The Elder Scrolls 6

Поклонник студии Bethesda использовал прецедент из истории разработки Starfield чтобы определить дату релиза другой долгожданной RPG – The Elder Scrolls 6. Детали теории – в материале.

Сообразительный фанат TES поделился в сети теорией, которая, по его мнению, раскрывает дату релиза преемницы Skyrim, информирует 24 Канал.

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Аукцион является фундаментом теории

Недавно Bethesda объявила об акции, которая дает фанатам TES возможность попасть в будущую игру в качестве NPC.

Аналогичная активность проводилась и во времена разработки Starfield, что натолкнуло одного геймера на интересную мысль.

Пользователь Reddit под ником FartingSlowly, посчитал, что с момента объявления конкурса для космической RPG и до ее релиза прошло 2,5 года. Затем он "экстраполировал" это знание на The Elder Scrolls 6 и пришел к выводам, что игра должна выйти 27 сентября 2027 года.

Конечно, правдивость этой теории весьма сомнительна, особенно учитывая то, что Starfield претерпевал несколько переносов.

Однако, вместе с тем она позволяет хотя бы предположить какой сейчас прогресс в разработке TES 6.