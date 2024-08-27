Valve впервые анонсировала свою следующую игру Deadlock, хотя в нее уже играют тысячи людей

Новый проект Valve, на который она бросила все силы, долгое время был чем-то вроде легенды, подтверждений которой никто не имел. Но с недавних пор утечка за утечкой мы начали узнавать об этой игре все больше и больше. Теперь в нее играют десятки тысяч пользователей, и разработчики наконец-то делают официальный анонс, хотя и не такой, которого вы могли бы ожидать.

Детали

Стоит отметить, что речь пока не идет о полноценном анонсе с трейлером, видео от разработчиков или хотя бы развернутым сообщением где-то на сайте или в соцсетях. Издание The Verge называет это анонсом в "самый минимальный способ, который только можно представить" – теперь игра имеет официальную страницу в Steam, на которой Valve указано как разработчика и издателя, а также простое сообщение.

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Deadlock до сих пор находится на ранней стадии разработки с большим количеством временных решений и экспериментальным геймплеем. Сейчас доступ к игре ограничен приглашениями от самой компании или друзей, которые уже играют. Хотя звучит это так, будто в игре должно быть всего несколько сотен тестеров, на самом деле таким образом уже удалось привлечь более 30 000 игроков. По крайней мере такие данные можно найти в Steam.

Valve не предоставляет никаких подробностей, кроме короткого видео, которое дает нам первый официальный взгляд на город, в котором будут происходить поединки 6x6. В системных требованиях лишь упоминается, что для игры нужен 64-разрядный процессор и операционная система, но не указывается никаких других характеристик.

Хотя до сих пор игра держалась в секрете, подробности о ней просачивались уже несколько месяцев. Информация начала появляться из закрытых тестов в мае.

К августу в игру играли десятки тысяч людей, и все больше игроков приглашали своих друзей поиграть в нее.

В последние недели приглашения начали получать крупные СМИ. Журналисты уже опубликовали свои положительные отзывы после знакомства с игрой.

Также многие стримеры играют в игру в прямом эфире, чем разработчики на самом деле не очень довольны.

Deadlock может казаться очередным дополнением к линейке крупных многопользовательских игр Valve, и неясно, будет ли она иметь устойчивую популярность, как Counter-Strike или Dota 2, или в конце концов исчезнет, как Artifact. Но первые игроки говорят, что у игры есть огромный потенциал, и она, вероятнее всего, станет буквально бомбой в мире киберспорта, в самом позитивном смысле.