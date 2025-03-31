Death Stranding преодолела отметку в 20 миллионов игроков

Курьерский экшен Death Stranding от независимой японской студии Kojima Productions, который вышел пять лет назад, достиг нового важного рубежа в преддверии выхода сиквела.

Как сообщили официальные аккаунты Kojima Productions в социальных сетях, общая аудитория Death Stranding и ее режиссерской версии на всех доступных платформах превысила 20 миллионов игроков, рассказывает 24 Канал.

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Стоит отметить, что эта цифра не является тождественной продажам. Последние официальные данные по ним разработчики обнародовали еще в 2021 году – по состоянию на март того года Death Stranding на ПК (Steam, EGS) и PS4 было продано более 5 миллионов раз.

С тех пор игра получила режиссерскую версию для PS5 и ПК, появилась на Mac, iPhone 15 Pro, Xbox Series X/S, а также стала частью библиотеки PC Game Pass (впоследствии она была изъята из сервиса). Осенью прошлого года создатели отмечали 19 миллионов игроков.

Для всех, кто строил мосты, прокладывал дороги и доставлял грузы – огромные лайки! Все ваши связи сделали это достижение возможным. От всей души благодарим каждого, кто сыграл,

- поблагодарили разработчики.

События Death Stranding разворачиваются в разрушенных США будущего, где мир пришел в упадок из-за странных событий. Игроки в роли курьера Сэма Бриджеса должны доставлять грузы и избегать потусторонних монстров, чтобы помочь восстановить разрушенное общество.

А тем временем студия показала новый трейлер Death Stranding 2: On the Beach и сообщила дату релиза игры. В видео продемонстрировали геймплейные моменты и некоторые детали сюжета.