GOG возродил культовую франшизу времен PS1 на ПК с улучшениями
Цифровой магазин GOG от CD Projekt продолжает сохранять классические видеоигры для новых поколений игроков. На этот раз сервис возродил культовые экшн-террористы Dino Crisis и Dino Crisis 2 от Capcom, адаптировав их для современных ПК.
Обе игры уже доступны в продаже на GOG. Стоимость каждой составляет 10 долларов, а в наборе Dino Crisis Bundle они предлагаются за 17 долларов, сообщает 24 Канал.
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Как и классическая Resident Evil, выпущенная ранее в GOG, Dino Crisis получил значительные технические обновления, в частности:
- Совместимость с Windows 10 и Windows 11.
- Улучшенный рендеринг DirectX.
- Новые настройки: оконный режим, регулировка гаммы, вертикальная синхронизация, сглаживание и другие параметры.
- Поддержка современных контроллеров.
Кроме этого, для первой части улучшили разрешение рендеринга до 1920p, исправили ошибки сохранений и улучшили расчет геометрии. Dino Crisis 2 получил обновленную систему отображения предметов, улучшенное затемнение и другие графические усовершенствования.
Dino Crisis включает три режима:
- Original,
- Arrange,
- Operation Wipe Out.
Также доступно шесть локализаций. Dino Crisis 2 предлагает облегченный уровень сложности, режимы Dino Colosseum и Dino Duel, а также две локализации.
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Программа сохранения классических игр
Dino Crisis и Dino Crisis 2 стали частью программы сохранения классических игр GOG, целью которой является обеспечение совместимости культовых игр с современными и будущими компьютерами. В рамках этой инициативы GOG запустил Dreamlist – открытое голосование за игры, которые пользователи хотели бы видеть снова в продаже.