Разработчик Dishonored говорит, что был бы не против сделать третью часть игры

Рафаэль Колотонио, основатель Arkane Studios, размышляет о возможности создания Dishonored 3. Хотя после первой игры он не был заинтересован в сиквеле, со временем его мнение изменилось. Теперь он открыт к идее очередного продолжения, но не все так просто.

Вселенная Dishonored не умерла

В своем интервью на подкасте Quad Damage Колотонио рассказал, что после выпуска первой части Dishonored он не хотел продолжать работать над серией, поскольку ему больше нравится создавать что-то новое. Но прямо сейчас он вполне видит себя "за работой над Dishonored 3", сообщает 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.

Смотрите также Почему спин-офф Half-Life от Arkane так и не увидел свет – основатель студии рассказал причину

Рафаэль Колотонио говорит, что у студии уже есть некоторые наработки для продолжения, в частности он и несколько других создателей имеют "документы о Dishonored 3", в которых, как можно предположить, они собирают свои идеи на случай, если третья игра таки когда-то состоится. Одна из таких идей, например, предлагает перенести сеттинг в плоскость научной фантастики вместо привычного стимпанка.

Но пока это все, что есть. Креативный директор отмечает, что все его слова – это лишь гипотетические размышления, потому что никакой работы над Dishonored 3 никто не ведёт. Несмотря на это, Колотонио говорит, что от уже достаточно отдохнул от предыдущей части и больше не воспринимает потенциальную работу над продолжением как нечто такое, что делал перед этим. Он относится к проекту как к чему-то совершенно новому и свежему, и именно поэтому был бы не против вернуться в эту вселенную.

Вы можете сказать: "Но ведь у нас уже есть Dishonored 3". Однако это совсем не так. Студия выпустила Death of the Outsider, а это лишь отдельное расширение масштаба DLC для Dishonored 2, а не полноценный сиквел, хотя его события происходят после событий второй части.

В данный момент Колонтонио работает над своей второй игрой в студии WolfEye. Первый его проект в этой компании, Weird West, был ковбойским приключением, а второй должен стать чем-то средним между Fallout и Dishonored.

Напомним, в начале апреля студия в начале апреля студия FromSoftware анонсировала новую игру The Duskbloods, своеобразное сочетание Bloodborne и Elden Ring. Это мрачный мультиплеерный экшен с элементами стимпанка и вампирской тематики, который выйдет в 2026 году эксклюзивно для Nintendo Switch 2.