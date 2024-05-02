Вы не сможете отличить игру от реальности с этим новым модом для Cyberpunk 2077

Моды для игр порой могут менять их до неузнаваемости. Одни добавляют сюжетные миссии, другие расширяют функциональность или добавляют новые предметы. Для Cyberpunk 2077, которая и без того является одной из самых впечатляющих в визуальном плане игр, чаще всего выпускают моды на графику, пытаясь улучшить картинку настолько, чтобы ее невозможно было отличить от реальности.

Еще лучше

Новое видео, которое появилось на YouTube, демонстрирует игру, запущенную с модом DreamPunk 1.0 – графическим обновлением, включающим полную переработку освещения и погодных условий, кастомный LUT для SDR и HDR на основе отображения тонов DaVinci, улучшенная трассировка лучей и контуров, и многое другое.

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Конечные результаты действительно впечатляют, придавая игре буквально других ощущений, которые некоторые игроки непременно оценят.

В опубликованном ролике-демонстрации автор показывает поездки на автомобилях и мотоцикле, прогулки по городу, а также сцены боя. Реалистичность некоторых моментов настолько высока, что картинку действительно трудно отличить от реальной съемки.

Как выглядит Cyberpunk 2077 с модом DreamPunk 1.0: видео

Понятно, что для подобных манипуляций вам понадобится мощное железо, в том числе и хорошая видеокарта.

Это далеко не первый подобный мод. Ранее мы писали о нескольких модификациях, которые придают игре потрясающей фотореалистичности. Это, в частности, Nova LUT от theCyanideX, HD Reworked Project от HalkHogan и специальный фотореалистичный Reshade. Автор также продемонстрировал их работу в видеороликах.

Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру. Однако эти модификации можно установить только на ПК