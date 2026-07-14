Тайна раскрыта: как выглядела Doom 4 до того, как ее превратили в легендарный ремейк

В сети появилась обширная подборка новых кадров и анимаций из отмененного проекта Doom 4, которая позволяет увидеть, как должен был выглядеть проект до перезапуска серии в 2016 году.

Последние утечки позволяют подробно рассмотреть первоначальную концепцию разработчиков из id Software, которая существенно отличалась от того, что мир увидел в перезапуске популярного шутера, сообщает Insider Gaming.

Почему игру называли "Call of Doom"?

Разработку четвертой части оригинальной серии начали еще в 2007 году, а официально объявили о проекте в 2008 году. Однако в 2013 году студия id Software решила полностью перезапустить разработку, что в конечном итоге привело к появлению DOOM 2016 года, который имел оглушительный успех.

Новые материалы, опубликованные пользователями под никами Crispies и WadOverdose в социальной сети X между 11 и 12 июля 2026 года, подтверждают давние слухи о более "приземленном" военном стиле игры. Их посты вызвали целую лавину скриншотов и даже видео с контентом из отмененного проекта.

Nobody is talking about how the unreleased #Doom4 could be canon in Doom: The Dark Ages - Revelations flashbacks.

Same weapons, same vehicles and identical urban-style environments. pic.twitter.com/5ihXTzbRdI – Crispies (@Runhob) July 12, 2026

В частности, сообщество фанатов даже прозвало его "Call of Doom" из-за сходства с популярной франшизой Call of Duty.

Кадры из DOOM 4: смотрите видео

Опубликованные материалы включают концепт-арты, трехмерные модели оружия, транспортных средств и монстров.

Honestly, I would like to see the original #Doom4 project revived with its original direction. The game's art and story would have been really unique even if the gameplay deviates away from the classic form. Demons are supposed to be present in the game and not just armed zombies pic.twitter.com/tpgdaVZ7CW – Crispies (@Runhob) July 12, 2026

Среди врагов можно увидеть "лавовых монстров", "пожирателей душ", "адских раков" и существ, способных сливаться с другими монстрами для создания новых угроз.

Отмена Doom 4 была не столько провалом, сколько трамплином к тому, чем серия стала сегодня,

– утверждает журналист издания Game Rant Адриан Моралес.

33 минуты "контента" из DOOM 4: смотрите видео

DOOM 4 New Footage



Here is all 33 minutes of new footage of the cancelled DOOM 4



This content focuses on creature concepts and animations by Paul Belmore



Thanks to @Runhob @WadOverdose @SeanVSOfficial @GilouBbx pic.twitter.com/tK9ZX0Iwv2 – The DOOM Dominion (@TheDoomDominion) July 13, 2026

Интересно, что наработки отмененной игры не исчезли бесследно. В частности, фанаты заметили, что некоторые материалы, такие как модели штурмовой винтовки и пулемета, появились в недавнем дополнении Revelations для игры Doom: The Dark Ages.

Трейлер дополнения: смотрите видео

Большинство поклонников согласны с тем, что решение id Software отказаться от копирования формулы Activision в пользу возвращения к истокам серии было правильным.

Это позволило франшизе сохранить свою уникальность и успешно развиваться на протяжении последнего десятилетия и даже пережить кризис с Xbox, ведь разработка новой DOOM находится в безопасности, как стало известно на днях.