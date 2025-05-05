Первые обзоры Doom: The Dark Ages появятся уже очень скоро

Ожидаемый шутер Doom: The Dark Ages от Bethesda Softworks и студии id Software выйдет менее чем через две недели, а первые рецензии появятся еще раньше. О дате снятия эмбарго на публикацию обзоров сообщил журналист издания Video Games Chronicle Джордан Миддлер.

По его данным, обзоры игры Doom: The Dark Ages от западных критиков будет разрешено публиковать в пятницу, 9 мая, в 17:00 по Киевскому времени, информирует 24 Канал. Это почти за неделю до официального релиза проекта, который запланирован на 15 мая.

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Подобное досрочное снятие эмбарго обычно свидетельствует об уверенности разработчиков в качестве своего продукта. В id Software утверждают, что Doom: The Dark Ages станет "самым большим и лучшим Doom в истории".

События игры развернутся до событий Doom (2016). По сюжету, Палач стал узником Ордена Ночных Стражей и используется ими как оружие, когда ситуация с демонами выходит из-под контроля.

Игрокам обещают расширенную предысторию героя, масштабный сюжет, боевую систему, "приземленную" к классике серии, уровни со скрытыми секретами, модификаторы сложности, динамичный саундтрек и полную локализацию на русском языке.

Doom: The Dark Ages выйдет 15 мая на ПК (Steam, Microsoft Store), PlayStation 5, Xbox Series X/S и будет доступна через Game Pass.