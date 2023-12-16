Valve выбрала очень коварный, но забавный способ банить игроков Dota 2

Valve начала войну против мошенников в Dota 2, блокируя их аккаунты довольно коварным способом. Владельцам таких аккаунтов прислали подарок-сюрприз, который оказался совсем не тем, чем казался сперва.

Геймеры-мошенники совсем ничего не подозревали, когда решили открыть игровой подарок, называвшийся "сезонной наградой". В каждом из таких был токсичный кусок угля, приводящий к постоянному бану.

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Коварный бан в Dota 2

Именно это произошло со стримером Dota 2 Мэйсоном Венне, известным как Mason. Он с удивлением увидел, что его аккаунт забанили после того, как он открыл подарок от Valve во время трансляции.

В следующем посту Мейсон признался в мошенничестве и извинился за то, что нанял "фермера", который накручивал ему баллы в игре. Стриммер просит снять с него бан.

Я полностью понимаю, что поступил неправильно, и знаю, что это трудная просьба, но я прошу о снисхождении. За 13 лет игры в Dota 2 я никогда не совершал ничего подобного, и когда я понял, что это неправильный путь, я сразу прекратил,

– уверяет Mason.

Стриммер попросил у Valve о втором шансе и заверил, что больше никогда не прибегнет к мошенничеству. Пока неизвестно, отменит ли студия запрет, ведь она известна своей жесткой позицией по отношению к геймерам-мошенникам.