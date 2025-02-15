DreamLeague Season 25: что нужно знать о большом турнире по Dota 2

Приближается новый турнир серии DreamLeague. Отборы давно завершены, а все команды известны и готовы начать борьбу за первое место и главный приз. К сожалению, украинцев в этот раз на турнире почти нет. Но вы точно найдете, за кого болеть среди ряда известных команд.

Дата и место

DreamLeague Season 25 стартует 16 февраля и продлится до 2 марта. Турнир всегда проходит полностью онлайн, собирая 16 команд несколько раз в год, пишет 24 Канал.

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Все команды

Вот полный список команд, которые получили приглашение или прошли через процесс отбора:

PARIVISION;

BetBoom Team;

Team Falcons;

Team Liquid;

AVULUS;

Tundra Esports;

Gaimin Gladiators;

Team Spirit;

9Pandas;

Chimera Esports;

Yakult Brothers;

Xtreme Gaming;

Moodeng Warriors;

BOOM Esports;

Shopify Rebellion;

HEROIC.

Украинцы на турнире

Если вы внимательно следите за успехами украинских киберспортсменов на международной арене, то ниже приводим несколько подсказок, за кого болеть:

Владимир Миненко, известный как No[o]ne, играет за PARIVISION.

играет за PARIVISION. Андрей "Mag" Чипенко выступает за AVULUS.

выступает за AVULUS. Команда 9Pandas имеет в своем составе сразу двух украинцев – это Алик "V-Tune" Воробей і Владислав "laise" Лаис .

і . Артем "lorenof" Мельник будет выступать за Chimera Esports.

Шансы команд на победу

Фаворитами 25-го сезона DreamLeague, согласно прогнозу экспертов Favbet, является команда Team Falcons, коэффициент на победу которой составляет 3.90. Ее догоняет Tundra Esports с показателем 4.00. За ними расположились PARIVISION и Team Liquid, чьи шансы несколько меньше – 5.80 и 6.50 соответственно.

Призовой фонд

Общий призовой фонд DreamLeague Season 25 составляет 1 000 000 долларов. Из них 250 000 заберет победитель, 100 000 долларов зарезервированы для второго места, 80 000 – для третьего и 60 000 – для четвертого. Остальные суммы в разных объемах разделят все остальные команды.

Интересно, что эти суммы меньше, чем в 24-м сезоне DreamLeague. Тогда победитель получал 300 000 долларов, а за второе место давали 175 000 долларов. Почему организаторы уменьшили суммы, неясно.