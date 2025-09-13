Почему разработчики снова изменили дату выхода?

Изначально релиз Dying Light: The Beast был запланирован на 22 августа, но его перенесли на месяц, до 19 сентября. Разработчики объяснили это желанием довести игру от "просто хорошей до замечательной", рассказывает 24 Канал.

Теперь же стало известно, что ждать придется немного меньше – игра станет доступной 18 сентября. Представители Techland также сообщили, что более миллиона игроков уже приобрели себе копию игры, хотя, вероятно, это число включает не только предварительные заказы.



Время релиза Dying Light: The Beast / Фото Techland

Что известно о Dying Light: The Beast?

Этот проект начинался как второе дополнение для Dying Light 2 Stay Human, но впоследствии "мутировал" в полноценную игру под названием The Beast.

Интересный факт! Игрокам, которые приобрели издание Ultimate, что обещало доступ к обоим DLC, платить за новую игру не придется. Кстати, сейчас это издание уже снято с продажи.

Сюжет возвращает нас к известному из первой игры Кайлу Крейну, который после 13 лет жестоких экспериментов вырывается на волю, чтобы отомстить. В этом ему поможет ДНК зомби, сросшаяся с его собственной, позволяя пробудить звериную силу.

Dying Light: The Beast разрабатывается для ПК (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Версии для PS4 и Xbox One выйдут позже. На прошлой неделе студия Techland обнародовала полные системные требования, в том числе и для ноутбуков.