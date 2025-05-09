Перенос GTA 6 добавил уверенности Electronic Arts в успехе новой Battlefield

Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон прокомментировал дату выхода следующей игры серии Battlefield на фоне недавнего переноса релиза ожидаемого криминального триллера GTA VI от Rockstar Games.

Напомним, что новая Battlefield должна появиться не позднее 31 марта 2026 года и еще недавно могла столкнуться с GTA 6, информирует 24 Канал. Уилсон даже предполагал возможность отсрочки запуска, чтобы избежать конкуренции с мегапроектом от Rockstar.

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Однако ситуация изменилась: на прошлой неделе Rockstar официально объявила, что GTA VI не выйдет раньше 26 мая 2026 года. Что это означает для Electronic Arts и Battlefield, Уилсона спросили во время недавнего разговора с инвесторами.

По словам Уилсона, EA всегда старалась выбирать наиболее целесообразное окно для запуска новой Battlefield:

Мы бы не выпускали игру в период, который, по нашему мнению, мог бы обесценить силу, вложенную во франшизу. Я думаю, что теперь, не забегая слишком далеко вперед, мы считаем, что этот промежуток времени стал более свободным, чем был раньше, и мы очень уверены в запуске Battlefield в течение 2026 финансового года,

События новой Battlefield будут разворачиваться в современном мире, а релиз обещает стать возвращением к истокам серии с матчами на 64 игрока и классовой системой. Сейчас проект проходит масштабное тестирование, которое вскоре станет еще больше.

EA называет следующую Battlefield "величайшей в истории": в разработку стрелялки инвестируют самые большие ресурсы за всю историю франшизы. Над игрой работают сразу четыре студии – DICE, Motive, Criterion и Ripple Effect. Полноценный анонс запланирован на лето.