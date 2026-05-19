Авторы Splitgate готовят духовного наследника Titanfall – в сеть слили первые детали Empulse

Студия 1047 Games, известная по серии Splitgate, похоже, взялась за игру, о которой давно мечтают фанаты Titanfall. Инсайдеры уже увидели раннюю версию проекта, и параллели с культовым шутером Respawn оказались слишком очевидными.

Информацию об игре опубликовало издание Insider Gaming, которое частенько радует игроков инсадами из индустрии.

Что известно об Empulse?

Прошлым летом руководитель 1047 Games Иен Пру на The Game Awards открыто заявил, что хотел бы увидеть появление Titanfall 3. Тогда это восприняли скорее как мечту фаната, однако уже весной 2026 года стало понятно, что студия работает над собственным проектом в похожем стиле.

В конце марта Пру подтвердил, что небольшая команда внутри 1047 Games создает динамичный шутер с акцентом на быстрое передвижение. В качестве источников вдохновения он прямо назвал Titanfall и Call of Duty: Black Ops III.

Инсайдер получил видео игры

Теперь же надежный инсайдер Том Хендерсон прокомментировал первые подробности игры. По его словам, проект имеет кодовое название Empulse и выглядит как "духовный наследник Titanfall".

Хендерсон утверждает, что лично видел геймплей ранней версии игры. В Empulse игроки смогут использовать крюк-кошку, бегать по стенам и вызывать на поле боя огромных роботов. Именно эти механики больше всего напоминают Titanfall.

На видео, присланном Insider Gaming, видно, как игрок залезает в мех, а затем доминирует в поединке, используя его основную гатлинговую пушку. Хотя пока неизвестно, будут ли в игре мехи с различными способностями, этот конкретный мех использовал щит для дополнительной защиты от врагов и ракетную установку с периодом перезарядки,

– отметил журналист.

Особое внимание инсайдер уделил мехам. По его словам, они "поразительно похожи" на титанов из Titanfall. Один из увиденных роботов был оснащен пулеметом, ракетной установкой и энергетическим щитом. Будут ли в игре другие типы боевых машин, пока неизвестно.

Визуально Empulse, по описанию Хендерсона, напоминает XDefiant – еще один аркадный сетевой шутер с быстрым темпом боев.

В каком состоянии находится игра и чем занимается 1047 Games?

По предварительной информации, проект находится на стадии "пре-альфы". Полноценный анонс могут провести до конца 2026 года. Также пока не уточняется, будет ли игра условно бесплатной, или ее будут продавать как премиальный релиз.

Сейчас основным проектом 1047 Games остается Splitgate: Arena Reloaded. Игра доступна на PC, PlayStation и Xbox и изначально вышла в 2025 году под названием Splitgate 2. Уже в декабре студия решила переименовать шутер на Arena Reloaded.