Epic Games Store назвал последнюю тайную бесплатную игру

Раздача бесплатных тайных игр от Epic Games Store подходит к своему завершению. Магазин раскрыл последнюю тайную игру, которая стала бесплатной. На этом акция завершится.

Бесплатная раздача игр началась еще 13 декабря 2023 года. За это время Epic Games Store раздал уже 12 бесплатных игр, а тринадцатой стала игра Guardian of the Galaxy 2021 года.

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Последняя тайная бесплатная игра

Marvel's Guardians of the Galaxy – видеоигра в жанре приключенческого боевика, разработанная Eidos-Montréal и изданная Square Enix. Она будет доступна бесплатно до 11 января включительно.

Сюжетная история, происходящая через несколько лет после масштабной межгалактической войны, повествует о команде Стражей галактики, которая должна предотвратить планы зловещего создания поработить вселенную.

Трейлер игры Marvel's Guardians of the Galaxy: смотрите видео

В общем, Marvel's Guardians of the Galaxy стала уже тринадцатой тайной игрой, которую бесплатно раздает Epic Games Store. Среди предыдущих бесплатных игр были: