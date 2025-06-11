ESL выпускает мерч по Dota 2 в рамках официального сотрудничества с Valve

Организатор киберспортивных турниров ESL объявляет о запуске новой коллекции одежды, вдохновленной Dota 2. Компания заключила партнерство с Valve, чтобы предложить фанатам линейку повседневной одежды под названием "ESL x Dota 2 2025".

Официальный мерч по Dota 2

В фирменном онлайн-магазине ESL доступны шесть предметов одежды, вдохновленных вселенной игры. В линейку вошли футболки, худи, спортивные штаны и куртка-бомбер. Доступны размеры – от XS до 3XL, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление.

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ESL описала проект как "официальную коллекцию в сотрудничестве с Valve Software", подчеркнув, что "все, что действительно нужно герою, теперь доступно".

Вот перечень товаров с ценами:

Футболка Dota 2 Talent Tree (белая) – 46,99 доллара.

Футболка Dota 2 Talent Tree (черная) – 46,99 доллара.

Толстовка Dota 2 Talent Tree Pullover (белая) – 93,99 доллара.

Толстовка Dota 2 Talent Tree Pullover (черная) – 93,99 доллара.

Куртка-бомбер Dota 2 Sweat Bomber Jacket (черная) – 116,99 доллара.

Спортивные штаны Dota 2 Sweatpants (черные) – 81,99 доллара.

Коллекция одежды "ESL x Dota 2 2025" / Фото Valve/ESL

Мерч по Dota 2 – не первая инициатива ESL в сфере брендированной одежды. Ранее компания уже выпускала подобную линейку в партнерстве с Counter-Strike 2, однако сейчас она недоступна для заказа. В 2024 году ESL также представила коллекцию "Pixel Grind" к фестивалю DreamHack, которая отличалась ретро-стилистикой и ссылками на эстетику начала 2000-х.

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