Esports World Cup в Саудовской Аравии имеет самый большой призовой фонд в истории киберспорта

В 2025 году Кубок мира по киберспорту будет проходить в Эр-Рияде. Он снова установит рекорд призового фонда. Сумма настолько велика, что превзойдет легендарный The International, который в 2021 году разыграл 40 миллионов долларов, и прошлогодний призовой фонд Esports World Cup в 60 миллионов долларов.

Призовой фонд

Esports World Cup 2025 в этот раз предложит 70 миллионов долларов призовых, что на 10 миллионов больше, чем в прошлом году. Этот рекордный показатель подчеркивает важность мероприятия, его растущую популярность и амбиции способствовать устойчивому развитию киберспортивной индустрии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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Чемпионат мира по киберспорту по своему масштабу является крупнейшим соревновательным игровым событием в истории человечества. В нем представлена полная линейка самых популярных киберспортивных игр в мире – League of Legends, Dota 2, Call of Duty, Tekken 8, CS2 и теперь даже шахматы.

Ожидается, что 38 миллионов распределят по 25 дисциплинам. 27 миллионов раздадут участникам так называемого Клубного зачета. Это нововведение позволит организациям собрать баллы в нескольких дисциплинах, а одна команда, которая наберет наибольшее количество баллов, получит главное вознаграждение в размере 7 миллионов долларов.

Мы недавно писали о том, что NAVI присоединились к партнерской программе Чемпионата мира по киберспорту. Она направлена на устойчивый рост киберспортивных организаций и предоставляет деньги для расширения брендов. Всего 40 команд участвуют в программе.

Кроме этого, турнир также предусматривает награды по 450 тысяч долларов для лучших игроков (MVP) и дополнительные призы для квалификационных этапов.

Генеральный директор Esports World Cup Foundation Ральф Райхерт подчеркнул, что этот турнир является важным этапом для повышения статуса киберспорта на мировой арене. Призовой фонд, клубная партнерская программа и соглашения с издателями игр – все это имеет целью сделать турнир не только важным событием, но и стимулом для развития киберспортивной индустрии в будущем.