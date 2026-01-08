Самые популярные игры в странах Европы в 2025 году

В сети появилась интересная карта, которая якобы демонстрирует самые популярные видеоигры 2025 года по странам Европы и там есть несколько сюрпризов. Подробнее – в материале.

2025 год подарил геймерам немало крутых видеоигр, но, выглядит так, что многие решили отдать предпочтение проверенной классике, информирует 24 Канал со ссылкой на Visegrad 24 в X.

Интересно Время прощаться с традиционной графикой в играх – Nvidia объявила эру нейронного рендеринга

Как игры были самыми популярными в странах Европы?

Если верить карте, опубликованной изданием, то в 2025 году над европейскими странами "господствовали" всего лишь 5 видеоигр.

Их влияние довольно неожиданно поделилось по регионам.

Итак, восточная часть континента, а затем и Украина, была захвачена игрой в Counter-Strike 2.

Западная Европа же предпочла симулятор футбола EA FC 25, в то время как, как на британских островах играли в Fortnite, а в Скандинавии – в Roblox.

Выделились также Греция и Турция, где самой популярной стала League of Legends.

Интересно, что по данным статистического портала Newzoo, в ноябре 2025 года самыми популярными играми на ПК в мире (по количеству активных месячных пользователей) были CS 2, Minecraft, Fortnite, Roblox и Battlefield 6.

А какие игры стали бестселлерами Steam?