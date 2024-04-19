Эта игра стала самой успешной в Европе на прошлой неделе, увеличив продажи на 7500%

Успех сериала Fallout позволил играм взлететь на вершину популярности и снова начать собирать деньги бешеными темпами. На этот раз аналитики отчитываются о результатах продаж в Европе, где цифровой и розничный рынок продемонстрировал рост на целых 7500 процентов.

Астрономические цифры

Аналитическое агентство GSD показало, что спустя почти девять лет после релиза Fallout 4 вырвалась на первое место еженедельного европейского чарта продаж. Основная часть продаж (69%) пришлась на PC, а остальные разделились между PlayStation и Xbox.

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Столь резкий скачок популярности Fallout 4 среди европейских покупателей объясняется двумя факторами: успехом недавнего сериала, вышедшего, и щедрыми скидками на игры серии, которыми сопроводили премьеру шоу на стриминговом сервисе Amazon.

Так, например, Fallout 76 благодаря ажиотажу и акциям закончила неделю на восьмом месте европейского чарта (85% продаж пришлись на ПК), Fallout: New Vegas расположилась на девятом, а Fallout 3 замкнула десятку.

Сборник Fallout Classic Collection дотянулся до 43-го места, Fallout 2 – до 57-го, а оригинальная Fallout – до 70-го. Редакция GamesIndustry предрекает, что благодаря популярности сериала игры задержатся в рейтинге еще на какое-то время.

Сейчас Fallout 4 можно забрать в Steam за 87 гривен. А издание Game of the Year Edition будет стоить вам 162 гривны. Скидка составляет 75 процентов.

Fallout 4 дебютировала в ноябре 2015 года на PC (Steam), PS4 и Xbox One, а с выходом обновления "следующего поколения" 25 апреля 2024-го появится также в Epic Games Store, на PS5, Xbox Series X и S.