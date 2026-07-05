Отмененное путешествие по Пустоши: таинственный проект по Fallout закрыт навсегда

Мир Fallout вновь оказался в центре обсуждений, однако на этот раз поводом стали не громкие анонсы, а тревожные новости о закрытии перспективного проекта.

Пока фанаты ждут продолжения культовой серии, за кулисами Xbox разворачивается драма, ставящая под сомнение будущее франшизы, сообщает Gamerant.

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Кто и почему решил поставить крест на новой игре в известной серии?

Слухи о разработке совершенно новой игры во вселенной Fallout всколыхнули игровое сообщество в начале 2026 года.

По сообщениям инсайдеров, над проектом работала одна из студий, принадлежащих Microsoft, но не Bethesda. Таинственная игра должна была стать самостоятельным "дополнением" к основной линейке серии, однако руководство решило прекратить разработку еще на ранних этапах.

Больше она не увидит свет,

– прокомментировал ситуацию ветеран игровой журналистики и основатель Giant Bomb Джефф Херстманн в своем авторском шоу.

Герстманн подчеркнул, что этот проект больше не фигурирует в планах корпорации, хотя и не поделился подробностями о сюжете или идее игры.

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Вместе с тем отмена выглядит особенно резонансной на фоне глобальной реструктуризации игрового подразделения Microsoft.

Новоназначенная генеральный директор Xbox Аша Шарма недавно объявила о масштабной перезагрузке стратегии инвестирования в игры. Компания перераспределяет ресурсы, что уже привело к сокращению персонала и закрытию некоторых студий; в частности, под угрозой находятся создатели игр Hellblade и Psychonauts.

Новый курс предполагает концентрацию на основных брендах, среди которых Call of Duty, Halo, The Elder Scrolls и, собственно, Fallout. Microsoft стремится ускорить разработку новых частей этих франшиз, однако фанаты опасаются, что скорость может негативно повлиять на качество конечного продукта.

Несмотря на обещания инвестировать больше в Fallout, отмена уже начатого проекта выглядит противоречиво.

Одним из главных претендентов на роль разработчика отмененной игры считали студию Obsidian Entertainment. Это предположение не беспочвенно, ведь именно эта команда создала легендарную Fallout: New Vegas, которую многие называют лучшей частью серии.

Репортер издания VGC Джордан Миддлер сообщил в соцсети Bluesky, что слышал от многих источников о ранней стадии разработки нового Fallout именно в стенах Obsidian.

Однако, по его предположениям, проект либо просто "провалился", либо не продвинулся достаточно далеко, чтобы уцелеть во время очередной волны сокращений.

Это то, что мне показалось наименее логичным, особенно в контексте переориентации на крупные игры. Мне не раз говорили в последнее время, что они находились на ранней стадии работы над проектом Fallout, что, очевидно, является мечтой для фанатов. Провалился ли он или не продвинулся достаточно далеко – кто знает. Жестоко.



[изображение или вставка] – Джордан Миддлер (@jordanmiddler.bsky.social) 2 июля 2026 г. в 16:58

На данный момент известно, что полноценная Fallout 5 выйдет только после релиза The Elder Scrolls 6. Учитывая темпы работы Bethesda под руководством Тодда Говарда, ждать этого придется 5–10 лет.

В такой ситуации небольшие проекты от сторонних студий или качественные ремейки классики могли бы поддержать интерес к серии, но, похоже, что пока издатель в лице Xbox выбирает путь максимальной осторожности и экономии ресурсов.