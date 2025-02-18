Стример прошел все игры FromSoftware без прокачки и повреждений после двух лет попыток

Немецкий стример Dinossindgeil совершил уникальный игровой марафон: он прошел подряд семь игр FromSoftware – от Demon's Souls до Elden Ring, не получив ни одного удара и не используя прокачку персонажа.

В феврале 2023 года он начал испытание God Run 3 SL1 – задание, предусматривающее прохождение Demon's Souls, трилогии Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice и Elden Ring на минимальном уровне персонажа и без единого полученного повреждения, рассказывает 24 Канал.

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Суть вызова заключалась в том, что любое попадание противника (даже из-за технических недостатков игры, как это произошло в Dark Souls 2 прошлым летом) заставляло стримера начать весь забег сначала.

После почти двух лет неудачных попыток Dinossindgeil все же выполнил эту задачу.

Кульминацией стал его триумф над финальным боссом Dark Souls 3 – последней игры в марафоне. После победы стример не смог сдержать слез от облегчения после двухлетней борьбы.

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Фанаты FromSoftware часто удивляют игровое сообщество уникальными рекордами, как то прохождение одной из игр на банане, музыкальном инструменте или вообще одной рукой. Любители соулсов еще неоднократно удивят нас крайне странными и, возможно, совершенно невероятными достижениями.