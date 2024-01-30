Игрок Palword поймал редкого "друга" с шансом в 0,03% – удивительное видео
Источник:Reddit
Одному из исследователей мира хитовой новинки Palworld невероятно повезло, ведь ему удалось поймать редкого "друга" 45-го уровня с шансом успеха в 0,03%.
Palworld от Pocketpair стала настоящей мировой сенсацией после недавнего выхода в раннем доступе в Steam и Xbox Game Pass.
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Одной из главных причин успеха игры является множество местных созданий – "друзей", которых можно найти в определенных биомах на большом острове Палапагос.
Некоторые из них являются чрезвычайно полезными и мощными компаньонами, однако, чтобы их поймать, нужно иметь лучшие ловецкие сферы. Однако иногда игрокам Palworld может сильно повезти.
Так произошло с пользователем Reddit под ником SnekGT который поделился коротким видео где ему удалось пополнить свою коллекцию поймав Jormuntide 45 уровня с полным здоровьем с помощью "Mega Pal Sphere" второго самого слабого устройства для поимки друзей в Palworld.
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Сам игрок при этом был всего лишь 16 уровня, но его целеустремленность помогла достичь желаемого результата.
Публикация SnekGT была хорошо воспринята игровым сообществом, а поклонники Palword приветствовали игрока с таким уловом и выразили надежду, что и им когда-то так повезет.