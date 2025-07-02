Игрок World of Warcraft потратил 4 года, чтобы собрать невероятную коллекцию рыбы

Поклонник MMO World of Warcraft 4 года упорно собирал коллекцию конкретного вида рыбы, которая уже насчитывает более 10 миллионов экземпляров.

Преданный фанат WoW поразил сообщество новостью об удивительной отметке, которую покорила его коллекция рыбы, информирует 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

Интересно Разработчик Hitman рассказал как туалеты в игре сэкономили студии огромное количество денег

Рыбное безумие в WoW

Еще в мае 2023 года игрок World of Warcraft известный как Grozez похвастался на Reddit тем, что стал первым в мире, кто собрал 5 миллионов Lost Sole – рыбы, появившейся в игре в дополнении Shadowlands.

И вот, несколько дней назад геймер вернулся в инфопространство и шокировал всех, сообщив, что достиг отметки в 10 миллионов экземпляров этого виртуального предмета.

Это было долгое путешествие, но я это сделал. Всего 2 года назад я имел 5 миллионов рыб, но теперь я могу с гордостью сказать, что имею большую часть мировых запасов этой рыбы,

– написал Grozez, отметив, что следующий пост будет на 15 миллионов.

По словам энтузиаста, он начал коллекционировать Lost Sole просто потому, что они были "чрезвычайно дешевыми" после выхода Shadowlands.

Теперь, геймер занимается этим около четырех лет и, по его оценкам, инвестировал около 900 тысяч золота в покупку продукта, выловив лишь "около 110 тысяч" рыбин собственноручно.

Интересно, что один "маунт" из WoW принес Blizzard больше денег, чем культовая видеоигра.

Я не планирую делать что-то иначе, кроме как собирать этих рыбок, и не намерен когда-нибудь избавляться хотя бы от одной из них,

– убеждает рыбный магнат.

Grozez на самом деле планирует продолжать заниматься своим странным хобби и кто мы такие чтобы его осуждать.