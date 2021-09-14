Фанаты Warzone заметили пасхалку, посвященную читерам, в трейлере Call of Duty: Vanguard

Вскоре в Warzone появится долгожданная система борьбы с читерами, а один из последних трейлеров Vanguard скрывает довольно забавную пасхалку, посвященную ей. Детали в материале.

С выходом Call of Duty: Vanguard должна решиться одна из самых больших проблем успешной королевской битвы – читеры. Именно релиз новой части франшизы принесет фанатам Warzone не только новую карту, но и долгожданный античит, отсылку на который заметили в недавнем геймплейном трейлере многопользовательского режима будущей игры.

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Античит был тем, о чем геймеры постоянно умоляли разработчиков в течение последних нескольких месяцев, поскольку игра от Raven Software буквально утопала в читерах. Кроме стандартных wallhack и aimbot мошенники проявляли все больший креатив, становясь неуязвимыми к атакам игроков или даже летая на транспортных средствах, не слишком для этого предназначенных.

Создатели проекту проводили масштабные волны банов, наказывая нечестных геймеров, однако из-за того, что Warzone бесплатная игра тем ничего не стоило создавать новые аккаунты и продолжать портить игровой опыт миллионам пользователей. Однако скоро это должно закончиться.

Популярный ютубер JGOD в новом видео, посвященном многопользовательскому режиму Vanguard, заметил пасхалку, предположительно означающую, что разработчики уже сыты по горло ситуацией с читерами и готовы "расчехлить банхаммер".

В то время, когда большинство геймеров были сосредоточены на трейлере новой тихоокеанской карты для Warzone, JGOD в другом видео заметил очень крутую деталь. В какой-то момент геймплейного трейлера оперативник размахивает молотком, чтобы прикончить врага и в этот момент на оружии можно заметить четкую надпись "BAN".

Банхаммер – (среди геймеров) – большой вымышленный молот, использующийся разработчиками для блокировки нечестных игроков.

Такое внимание к деталям еще больше подогрело интерес сообщества к предстоящим изменениям, ожидающим королевскую битву, ведь если разработчики так серьезно настроены, значит они провели плодотворную работу над тем, чтобы раз и навсегда убрать читеров из любимой игры миллионов человек.