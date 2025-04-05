Ubisoft удивили фанатов Far Cry 4, выпустив патч для игры спустя 10 лет после ее релиза
- Ubisoft выпустили патч для Far Cry 4 через 10 лет после релиза, убрав из игры элемент, существовавший с момента ее выхода.
- Патч ввел цензуру обнаженности персонажей, что может быть связано с китайским законодательством и вероятной сделкой Ubisoft с Tencent.
Недавно для ПК версии Far Cry 4 вышел странный патч, который убирает из игры элемент, который был там все 10 лет с момента релиза видеоигры Ubisoft.
Шутер Far Cry 4 получил так называемое "тихое обновление" на ПК, которое, как сообщают геймеры, исправляет специфический элемент игры, информирует 24 Канал з ссылкой на gamesradar+.
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Запоздалая цензура
Ubisoft выпустили странный патч без описания для более чем десятилетней игры, что изрядно удивило геймеров.
Поклонники Far Cry 4 нашли довольно длинный список измененных файлов на портале SteamDB, но все еще не понимали что именно изменилось в проекте.
Однако, как было показано пользователем Reddit под ником Agent_G_2004, какие-то из изменений ввели в игру цензуру обнаженности некоторых персонажей.
Учитывая, что Far Cry 4 в этом году исполняется 11 лет, у всех возникает вопрос, почему эти изменения были внедрены именно сейчас.
Комментаторы быстро предположили, что это связано с китайским законодательством и будущей соглашением между компаниями Ubisoft и Tencent, однако это лишь предположение.