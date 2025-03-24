GOG сохранил Silent Hill 4, Deus Ex и F․E․A․R․ для будущих поколений
- CD Projekt объявила об обновлении GOG Preservation Program, добавив 27 культовых игр, включая Silent Hill 4, Deus Ex и F.E.A.R. Deus Ex и F.E.A.R.
- После обновления марта программа сохранения включает 141 игру, а к концу 2025 года планируется достичь 500 игр.
CD Projekt объявила о масштабном обновлении GOG Preservation Program в рамках презентации Future Games Show: Spring Showcase 2025. Программа пополнилась 27 культовыми играми, среди которых Silent Hill 4: The Room, Deus Ex GOTY Edition и F.E.A.R. Platinum.
В программу сохранения классических игр добавлено Silent Hill 4: The Room, который получил поддержку Windows 10/11, возможность управления геймпадом и исправлены фантомные эффекты, которые не работали в оригинальной ПК-версии, рассказывает 24 Канал.
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Кроме того, в связи с закрытием студии Monolith Productions в GOG решили вернуть к продаже F.E.A.R. Platinum.
Среди новых игр в программе:
- Alien Breed + Tower Assault
- Alone in the Dark: The Trilogy 1+2+3
- Cannon Fodder и Cannon Fodder 2
- Deus Ex GOTY Edition
- Fallout 2
- F.E.A.R. Platinum
- Jagged Alliance 2
- Port Royale 3 Gold
- Privateer 2: The Darkening
- Silent Hill 4: The Room
- Tomb Raider: Underworld, Anniversary и Легенда
- Ultima 1+2+3
- Ultima 4+5+6
- Ultima 8 Gold Edition
- Vampire: The Masquerade - Redemption
- Wing Commander 1+2
GOG также напоминает, что программа сохранения классических игр была запущена в ноябре 2024 года. Она предусматривает адаптацию старых игр для современных и будущих ПК.
После мартовского обновления общее количество игр в программе достигло 141, а до конца 2025 года GOG планирует увеличить этот показатель до 500. В перспективе компания намерена добавить к инициативе весь каталог магазина.
Также GOG напомнила о Dreamlist – системе голосования, которая позволяет пользователям влиять на возвращение любимых игр в цифровую продажу.