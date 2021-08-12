В FIFA 22 наконец-то появится возможность, которую геймеры ждали годами

В продолжении известной серии футбольных симуляторов появится нововведение о котором игроки просили разработчиков уже очень долгое время. Подробности в материале.

Как и все ежегодные серийные проекты, будущая FIFA 22 намерена взять все лучшее из предыдущих частей и дополнить это разного рода нововведениями. Например чуть более чем месяцем ранее стало известно, что в новой части впервые в истории франшизы появится женщина-комментатор, а недавно разработчики поделились еще одним важным изменением, которое точно понравится многим игрокам.

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В блоге разработчиков из EA Sports под названием Pitch Notes анонсировали появление новых настроек в игре, а точнее специальной камеры – Celebration Camera. В предыдущих играх серии, после пропущенного мяча игрокам приходилось смотреть, как соперник празднует это достижение. Казалось бы, что это мелочь, но любой опытный геймер, часто играющий в FIFA знает, что это один из самых раздражающих моментов матча.

Кастомизированный стадион в FIFA 22 / изображения ea.com

Иногда оппоненты даже намеренно празднуют голы какими унизительными или причудливыми способами, чтобы разгневать соперника, а в такой соревновательной игре как футбол, пусть и виртуальный, хладнокровие является залогом победы, однако сохранить его в такой ситуации бывает довольно трудно. Именно поэтому фанаты франшизы годами просили разработчиков дать возможность пропускать празднования соперников и, похоже, что те наконец пошли на компромисс.

Пропустить гол всегда неприятно, особенно в поединке, который проходил на равных. Хотя празднование является важной частью настоящего футбола, мы знаем, что их просмотр может стать неприятным опытом для некоторых игроков, – отметили разработчики в блоге.

Так, в новой части вы все еще не можете полностью пропустить празднование оппонента, если он этого не захочет, однако теперь вам не обязательно за ним наблюдать, ведь новая камера в это время будет сосредоточена на ваших собственных игроках, трибунах и болельщиках, а не футболистах другой команды. Соответствующую опцию можно будет активировать в настройках игры.

Релиз FIFA 22 состоится 1 октября 2021 года для платформ PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, ПК и Google Stadia.