Новый фильм по Minecraft побил важный рекорд кассовых сборов

Экранизация популярной видеоигры Minecraft ошеломила киноиндустрию, показав невероятный успех в прокате. Фильм не просто оправдал ожидания, но и превзошел их, подтвердив огромную популярность вселенной, созданной Mojang, дочерней компанией Microsoft.

Великолепные результаты

Ожидалось, что мировые сборы фильма достигнут около 150 миллионов долларов, но реальность оказалась еще более впечатляющей. Minecraft собрал 157 миллионов долларов в США и 144 миллиона в других странах, что в сумме дает 301 миллион долларов за первый уик-енд, сообщает 24 Канал со ссылкой на Collider.

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Этот результат стал новым рекордом для экранизаций видеоигр, превзойдя достижения фильма "Супер Братья Марио" от Nintendo и Illumination, который собрал 146,4 миллиона долларов в США за первые три дня. Конечно, "Супер Братья Марио" продолжили свой успех, заработав более 500 миллионов долларов за первую неделю и 1,36 миллиарда долларов за весь прокат. Сможет ли Minecraft повторить этот феноменальный успех, покажет время, но старт выглядит чрезвычайно перспективно.

Фильм, созданный Warner Bros. Pictures, вызвал восторг у руководителей компании, Майкла Де Луки и Памелы Абди.

Мы в восторге от того, как тепло зрители по всему миру приняли Minecraft. Десятилетнее путешествие этого фильма на большой экран было тщательно спланировано Джесси Эрманом из Warner Bros. Pictures и его командой, и мы рады, что усилия принесли такой потрясающий результат,

– заявили в компании.

Режиссером фильма выступил Джаред Хесс, а звездный актерский состав включает Джейсона Момоа, Джека Блэка, Эмму Майерс, Даниэль Брукс, Дженнифер Кулидж, Рэйчел Хаус и Джемейна Клемента. Джек Блэк сыграл Стива, стандартного персонажа игры.

Этот успех может стать толчком для экранизации других видеоигр, так же как в свое время сериал во вселенной Fallout запустил волну анонсов многосерийных экранизаций. Стоит помнить, что Minecraft является самой продаваемой игрой в истории, с более 350 миллионами проданных копий. Однако успех этой адаптации не гарантирует успех других игровых франшиз.