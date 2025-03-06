Nintendo наконец-то согласилась на фильм о Зельде

Полнометражный фильм о Зельде официально готовится к съемкам при полной поддержке Nintendo, хотя еще не так давно создатель серии Шигеру Миямото был категорически против этой идеи. Он уверял, что не согласится, даже если ленту будет снимать один из самых уважаемых голливудских режиссеров. На кого же он согласился теперь?

Как это будет

Фонд истории видеоигр взял интервью у Гейл Тилден, которая с 1983 по 2007 год работала в Nintendo. Она возглавляла отдел маркетинга, контролируя буквально все. Под ее руководством были и устройства, и многочисленные игры, и экспансия за границу. Теперь она говорит, что люди постоянно звонили с предложениями снять фильм о Зельде, сообщает 24 Канал со ссылкой на GamesRadar. Однако ответ всегда был одинаковым: "нет".

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Гейл Тилден говорит, что даже сама лично спрашивала у Шигера Миямото, согласится ли он на экранизацию, если сам Стивен Спилберг хочет снять фильм о Зельде. И опять же, его ответ был неизменным.

На этом все закончилось. Ответ всегда был "нет",

– говорит Тилден.

Мы не знаем, почему он занял такую непоколебимую позицию. Но можно предположить, что это было связано с не очень хорошей графикой в те времена. В 1993 году вышла лента "Братья Супер Марио". С годами она стала чем-то вроде культового фильма, но сразу после релиза ее считали абсолютной катастрофой. Там не было ничего от веселой тональности игр, на которых основана история.

Но потом, в 2023 году, вышла "Суперсемейка братьев Марио" – анимационный фильм, который взорвал кассовые сборы благодаря истории, намного ближе к оригинальным играм. Именно после успеха этого фильма Nintendo объединилась с Sony для совместного финансирования фильма о Зельде под руководством Уэса Болла, режиссера трилогии "Бегущий по лабиринту", и "Королевство планеты обезьян".

На этот раз Шигеру Миямото выступил одним из продюсеров фильма. Хотя он не хотел, чтобы о Зельде снимали фильм еще в начале нулевых, другой старожил Nintendo, Йошио Сакамото, был "открыт для предложений" относительно игры, над которой работал он сам, Metroid. Сообщения о правах на экранизацию Metroid появлялись на протяжении всех 00-х годов, и в какой-то момент легендарный режиссер боевиков Джон Ву уже работал над созданием фильма.

Гейл Тилден говорит, что они имели "несколько встреч относительно фильма" Metroid.

Это заняло много времени. Мы говорили о том, кто должен сыграть Самуса. Это должна быть Шарлиз Терон? А может...? Нет,, она не подходит. Так или иначе, речь шла о том, кого из актрис они могли бы видеть на роли Самус, но мы так ни на чем и не остановились,

– сказала Тилден.

Она добавляет, что фильм Metroid требовал бы "значительного" бюджета, а в то время единственным "женским боевиком", который вышел, был "Женщина-кошка" с Хэлли Берри, и он не имел большого успеха.

Пока неизвестно, когда может выйти фильм о Зельде. Предположительно, на данный момент еще нет даже сценария.