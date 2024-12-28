Футболист получил красную карточку из-за известного геймерского жеста из Fortnite
Игрока клуба Уотфорд наградили красной карточкой за то, что он отпраздновал победу своей команды перед фанатами соперников, использовав для этого известный геймерский жест из Fortnite.
Поклонники Fortnite знают, что в популярной королевской битве, которая давно переросла границы этого жанра, есть множество эмоций, которые игроки могут покупать и использовать, чтобы взаимодействовать с другими геймерами, информирует 24 Канал.
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Реальное наказание за "плохие манеры"
Среди всех "эмоутов" в игре Epic Games есть как довольно нейтральные, вроде танца Дэдпула, так и те от которых у ваших оппонентов начнет "подгорать".
Одним из последних вариантов является танец под названием "Take the L" (прими поражение, – ред.), во время которого персонаж прикладывает руку ко лбу со сложенным на ней символом "L" и причудливо вытанцовывает, насмехаясь над поражением оппонента.
Эмоция в игре – посмотрите ролик
Именно так поступил футболист английского клуба Уотфорд, после победы команды в недавнем матче Чемпионшипа.
Уже после финального свистка, нападающий Кваду Баа решил в таком стиле отпраздновать удачный результат прямо перед трибуной болельщиков Портсмута.
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Игроки и фанаты оппонентов, естественно, восприняли это решение весьма агрессивно, вызвав на поле настоящий хаос и конфронтацию между двумя командами.
Наконец был вынужден вмешаться арбитр, который и вручил Баа вторую желтую карточку за неспортивное поведение, в результате чего он получил красную карточку и пропустит следующий матч своей команды.
Забавный инцидент – смотрите видео
На послематчевой пресс-конференции тренер Портсмута осудил такое поведение футболиста соперников, в то же время наставник Уотфорда никак не прокомментировал поведение подопечного, сосредоточив внимание журналистов на тактических аспектах футбольного противостояния.