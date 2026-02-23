Невероятные пейзажи Японии: новый трейлер Forza Horizon 6 поразил геймеров

Студия Playground Games вместе с Xbox Game Studios представили новый трейлер гоночной аркады Forza Horizon 6. На этот раз события игры будут разворачиваться на живописных просторах Японии, поэтому зрелищные заезды гарантированы.

Разработчики сосредоточили внимание на демонстрации игрового мира, который поразил сообщество своей детализацией и аутентичностью. Релиз проекта запланирован на весну 2026 года для консолей Xbox и ПК, рассказывает 24 Канал.

Чем будет удивлять игроков виртуальная Япония в новой части серии?

В свежем ролике, созданном на движке игры, разработчики продемонстрировали разнообразие японских ландшафтов. Игроки увидят традиционные деревни с деревянными домами, цветущие парки с сакурой и известный бамбуковый лес Сагано.

Маршруты для заездов будут пролегать через извилистые горные серпантины, в частности путь Татеяма-Куробе, и живописное подножие горы Фудзияма.

Новый трейлер Forza Horizon 6 – смотрите видео:

Авторы проекта отмечают, что каждая из представленных в игре зон (биомов) будет иметь свою уникальную растительность. Динамическая смена времен года и погодных условий существенно влияет на внешний вид трасс.

Высокий уровень выполнения локаций вызвал волну положительных отзывов в сети. Пользователи отмечают, что японские пейзажи выглядят очень естественно.

Forza Horizon 6 поступит в продажу 18 мая на ПК (в магазинах Steam и Microsoft Store) и консолях Xbox Series X и S. Подписчики сервиса Game Pass получат доступ к игре в день выхода.

Владельцам PlayStation 5 придется подождать немного дольше – на этой платформе гоночная аркада должна появиться до конца 2026 года.

Почему вокруг Forza Horizon 6 так много "шума"?

Forza Horizon 6 – это следующая большая часть знаменитой серии гоночных игр, которую разрабатывает британская студия Playground Games в сотрудничестве с Turn 10 Studios и издает Xbox Game Studios. Игра была официально представлена на Tokyo Game Show 2025, где был подтвержден ее сетинг в Японии – о которой фанаты давно просили.

Разработчики обещают, что Forza Horizon 6 предложит "самую большую игровую карту за всю историю франшизы": масштабную, разнообразную Японию с густонаселенными городами, горными дорогами, пляжными трассами и знаковыми локациями, среди которых выделяют и стилизованную версию Токио.

Этот новый открытый мир должен быть не только больше, но и плотнее на события, с множеством трасс, перекрестков и культурных деталей, усиливающих ощущение погружения, как отмечало издание GamesRadar.

Что касается механик, создатели сосредоточились на расширении свободы игрока и социальных возможностей: в игре предусмотрено более 550 реалистичных автомобилей, глубокую кастомизацию, возвращение сезонной смены погоды и новые активности, среди которых встречи автомобилистов, гонки на время, а также система прогрессии через фестивальные события.



Forza Horizon 6 предложит более полутысячи реальных марок авто / Фото Playground Games

Интересно, что в серии будет впервые реализован полноценный кросс-сейв между платформами, в том числе и на PS5, а также поддержку кросс-плея, что позволит игрокам продолжать прогресс независимо от того, на какой платформе они играют, как отмечает издание WindowsCentral.