Сиквел одной из лучших стратегий последних лет будет иметь украинскую локализацию
Вслед за анонсом появления украинской локализации в Cyberpunk 2077 другие разработчики объявили, что сиквел высоко оцененной стратегии также получит украинский текстовый дубляж. Детали – в материале.
Польские разработчики видеоигр задают коллегам тренд по добавлению украинской локализации, ведь вслед за CD Projekt RED в свой проект украинский добавят и 11 bit studios, сообщает 24 Канал.
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Frostpunk – это одна из лучших градостроительных стратегий, где задачей игроков является построение колонии, способной пережить аномально холодную зиму.
Кроме игровых особенностей, проект выделяется строгим сюжетом и множеством микроменеджмента, что часто заставляет геймеров решать сложные моральные дилеммы.
В сиквеле это будет легче делать украинцам, которым теперь не нужен будет переводчик или знание иностранных языков, ведь в игре с момента релиза, запланированного на 2024 год, будет доступна полная украинская текстовая локализация.
В будущей новинке, у геймеров будет та же задача, что и в оригинальной игре, однако события перенесутся на 30 лет вперед во времени, что обусловит появление новых технологий.
Эпоха пары прошла, и теперь нефть является новейшим спасением человечества. Однако с появлением на горизонте новых угроз будущее города выглядит еще более мрачным, чем раньше, говорится в описании игры.
Трейлер Frostpunk 2: смотреть видео