FURIA против 9z: кто проходит дальше, а кто пакует чемоданы

Четвертьфинальная стадия IEM Cologne Major 2026 началась с противостояния между бразильским грандом FURIA и главным открытием турнира – южноамериканским коллективом 9z. Несмотря на статус явного аутсайдера, команда 9z ранее удивила сообщество, пройдя неожиданно далеко и уверенно одолев ряд сильных соперников на предыдущих этапах. Однако в решающий момент опыт подопечных Габриэля "FalleN" Толедо стал решающим фактором, пишет издание HLTV.

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Матч начался на карте Dust2, которую выбрали 9z. Бразильцы оказались не готовы к медленному стилю соперников, проиграв первую карту со счётом 8:13. Лишь индивидуальные усилия Юри "yuurih" Сантоса позволяли FURIA держаться на плаву.

Однако на Mirage и Overpass ситуация кардинально изменилась. На Mirage бразильцы сумели перехватить инициативу, завершив карту со счётом 13:9 в свою пользу.

На решающей карте Overpass FURIA продемонстрировала непробиваемую защиту, отдав сопернику всего шесть раундов (13:6).

Это был ментальный блок для команды. Мы были в такой же ситуации в Остине, когда играли против команды из нашего региона и проиграли,

– прокомментировал Марекс "YEKINDAR" Галинскис, игрок команды FURIA, которая наконец-то сломала свою серию поражений.

Как пишет Pley, после поражения представители 9z, которые теперь едут домой, признали, что потеряли контроль над игрой именно в начале второй карты: "На Overpass мы уже ничего не могли поделать", – заявил игрок 9z Лучиано "luchov" Эррера.

9z против FURIA на IEM Cologne Major 2026: смотрите видео

Как россияне боролись за место в полуфинале

В другом четвертьфинале встретились представители "восточноевропейского региона" – Aurora и BetBoom. Обе организации имеют российские корни:

BetBoom имеет полностью российский состав и позиционирует себя как российская организация.

Aurora, основанная россиянином в России, сейчас маскируется под сербскую и имеет полностью турецкий состав, который ранее выкупила у другой команды из-за проблем с законодательством в родной стране.

В этом противостоянии Aurora оказалась значительно сильнее, пишет HLTV. Матч завершился убедительной победой Aurora со счётом 2:0 по картам (13:6 на Nuke и 13:9 на Anubis). Лидер команды Исмаилкан "XANTARES" Дорткардш продемонстрировал отличную форму, набрав на первой карте рейтинг 1,78.

Команда BetBoom завершила своё выступление на турнире, тогда как Aurora впервые в истории организации вышла в полуфинал мейджора.

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Чего ждать от турнира дальше?

Теперь нас ждёт захватывающий полуфинал, где Aurora сразится с FURIA. Этот матч определит первого финалиста престижного турнира. Однако четвертьфинальные баталии в Кельне ещё не закончились. Впереди болельщиков ждут не менее интересные столкновения: россияне из Spirit сыграют против G2, а Falcons попытаются остановить именитую Vitality.

Украинцев на турнире не осталось

Для украинских болельщиков этот турнир оставил привкус разочарования, ведь все три отечественные команды уже завершили борьбу:

Самое высокое место среди украинцев заняла команда Natus Vincere, которая остановилась на 9-й позиции.

Команда Monte заняла 13-е место.

Команда B8 финишировала на 15-м месте.

Несмотря на разные результаты, каждая из этих команд заработала по 20 000 долларов призовых.

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Немного подробностей об IEM Cologne Major 2026